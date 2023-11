MINIMO STORICO per le Cuffie Sony tra le Migliori nel mercato!

Se stai cercando la perfezione nell’ascolto della musica, le Sony WH-1000XM5 sono le cuffie con cancellazione del rumore che fanno al caso tuo. Al momento, puoi acquistarle su Amazon con uno sconto del 29%, al prezzo eccezionale di soli 300,00€, anziché 419,00€. Questo è il minimo storico per un prodotto di questa qualità.

Sony WH-1000XM5: tra le migliori cuffie in circolazione

Queste cuffie sono leader del settore nella cancellazione del rumore, grazie al nuovo Processore Integrato V1, che massimizza il potenziale del Processore di Eliminazione del Rumore HD QN1. Questo rappresenta una delle innovazioni più grandi nella tecnologia di eliminazione del rumore. Potrai godere di un’esperienza di ascolto senza paragoni, sia mentre ascolti la musica che durante le chiamate, grazie alla tecnologia di rilevamento della voce e alla nuova struttura di riduzione del rumore del vento.

Le Sony WH-1000XM5 sono progettate con precisione per garantire un’eccezionale qualità audio. L’Adaptive Sound Control regola automaticamente le impostazioni audio in base all’ambiente circostante e all’attività che stai svolgendo. Inoltre, la funzione Speak-to-Chat mette automaticamente in pausa la musica quando vuoi parlare, offrendoti un’esperienza d’ascolto ancora più personalizzata.

La batteria di lunga durata delle cuffie ti accompagnerà durante lunghe sessioni di ascolto, con un’autonomia fino a 30 ore. Inoltre, queste cuffie sono dotate di connettività multipunto, che ti consente di collegarle contemporaneamente a due dispositivi diversi. La funzione Fast Pair ti aiuterà a localizzarle se le perdi, mentre Swift Pair semplificherà il pairing con il tuo PC o tablet.

Non solo prestazioni eccezionali, ma anche un design elegante e confortevole che ti farà dimenticare di indossarle. Con queste cuffie pieghevoli, avrai tutto il comfort e la qualità audio di Sony ovunque tu vada.

Non perdere l’opportunità di acquistare le Sony WH-1000XM5 a un prezzo di soli 300,00€, anziché 419,00€. Approfitta subito di questa offerta su Amazon per portare la tua esperienza di ascolto al livello successivo.