MINIMO STORICO per le cuffie wireless CORSAIR HS80 MAX!

Grazie ai potenti driver da 50 mm, le HS80 MAX garantiscono un audio immersivo, riproducendo suoni in modo cristallino e dettagliato. L’aggiunta del supporto per Dolby Atmos eleva l’esperienza sonora, trasportando l’utente in un mondo audio tridimensionale straordinario. La connessione wireless delle HS80 MAX assicura un’autonomia straordinaria di 24 ore (con RGB), 65 ore (senza RGB) e 130 ore (Bluetooth). Il raggio d’azione wireless di 50 piedi consente totale libertà di movimento, senza il timore di perdere la connessione.

Realizzate con materiali pregiati, le cuffie presentano un design elegante e confortevole. I padiglioni imbottiti in memory foam e l’archetto regolabile offrono un comfort ottimale, anche nelle sessioni di gioco più prolungate. Il memory foam è un materiale famoso per adattarsi facilmente alla tipologia di testa di qualsiasi giocatore, quindi nessun problema da questo punto di vista.

Il microfono omnidirezionale assicura comunicazioni in gioco cristalline, mentre la funzione di cancellazione del rumore limita i disturbi di fondo, garantendo una chiarezza audio senza compromessi. La versatilità delle cuffie è sottolineata dalla loro compatibilità con PC, Mac e PlayStation 4/5, offrendo un’esperienza audio di alta qualità su diverse piattaforme di gioco.

