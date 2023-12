MINIMO STORICO per lo Smartphone HONOR 90 con 12GB di RAM!

Il sistema fotografico avanzato di HONOR 90 vanta una fotocamera tripla da 200 MP, progettata per catturare immagini e video di altissima qualità in qualsiasi condizione di illuminazione. La fotocamera principale da 200 MP offre una risoluzione eccezionale, mentre la fotocamera ultra grandangolare da 120 gradi consente di immortalare paesaggi mozzafiato. La fotocamera macro da 2 MP si rivela ideale per catturare dettagli ravvicinati con una precisione straordinaria.

La modalità Ritratto sfrutta l’intelligenza artificiale per separare con naturalezza e precisione lo sfondo dal soggetto, persino in condizioni di scarsa luminosità. La potente batteria da 5.000 mAh di HONOR 90 assicura un’autonomia prolungata, anche in caso di utilizzo intensivo. Con una singola ricarica, lo smartphone offre fino a 19,5 ore di streaming video continuo in locale.

Il display AMOLED da 6,7 pollici a 120 Hz regala poi immagini nitide e una fluidità straordinaria. La frequenza di aggiornamento elevata di 120 Hz consente la visualizzazione di contenuti video e animazioni in modo impeccabile e realistico. L’attenuazione PWM a 3.840 Hz contribuisce a ridurre l’affaticamento degli occhi, anche in ambienti scarsamente illuminati, offrendo un’esperienza visiva più confortevole.

Al cuore di HONOR 90 batte il potente processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition 5G, che garantisce prestazioni eccezionali, gestendo senza sforzo anche le attività più impegnative. Con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, HONOR 90 offre una fluidità operativa e una capacità di archiviazione senza precedenti, soddisfacendo appieno le tue esigenze.