MINIMO STORICO (-301€) per Pixel 9 Pro XL: è la Festa Amazon

Lo smartphone Google top di gamma, il modello Pixel 9 Pro XL, è appena sceso al suo prezzo minimo storico in occasione della Festa delle Offerte di Primavera in corso su Amazon. L’evento ha portato con sé uno sconto di ben 301 euro sul dispositivo Android per eccellenza, un concentrato di potenza e AI arricchito da ben sette anni di aggiornamenti garantiti.

Risparmia 301 su Google Pixel 9 Pro XL: che affare

Integra un Display Super Actua da 6,8 pollici con pannello OLED LTPO, risoluzione 2992×1344 pixel e rivestimento in vetro Corning Gorilla Glass Victus 2. Sotto la scocca batte il cuore pulsante del processore Tensor G4 (realizzato internamente) affiancato dal coprcessore di sicurezza Titan M2. A questo si aggiungono 16 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, la connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e 5G, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e intelligenza artificiale, la selfie camera frontale da 42 megapixel con messa a fuoco automatica e la batteria con autonomia elevata. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda del telefono.

In questo momento puoi acquistare lo smartphone Google Pixel 9 Pro XL al prezzo finale di 898 euro. Lo sconto di 301 euro sul listino ufficiale è applicato in automatico. La disponibilità è immediata e se lo ordini adesso arriverà a casa tua entro domani con la consegna gratis. Scegli la colorazione che preferisci tra grigio creta e grigio verde, la spesa non cambia.

Non perdere l’occasione e fai un salto sull’e-commerce, perché la Festa delle Offerte di Primavera, aperta a tutti e senza bisogno di abbonamenti, si concluderà lunedì 31 marzo. Fino ad allora, potrai trovare le migliori occasioni per risparmiare su prodotti di ogni categoria, dall’informatica al fai-da-te, passando per elettronica, videogiochi e articoli per la casa.