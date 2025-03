MINIMO STORICO per il tablet Samsung con pennino e caricatore

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ è un tablet che potremmo definire perfetto sotto molti punti di vista: design, prestazioni e affidabilità. È in offerta a tempo su Amazon, con una promozione che farà gola a molti e che lo porta al suo prezzo minimo storico, il più basso e conveniente da quando è in vendita. La confezione include il pennino S Pen ufficiale per disegnare, prendere appunti e scrivere a mano libera sullo schermo oltre al caricatore per la ricarica.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+: il tablet è in offerta

Ha in dotazione un ampio display da 12,4 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel, ottimo per gestire le applicazioni in multitasking e per guardare i contenuti in streaming. Sotto la scocca nasconde invece un processore octa core affiancato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna per lo storage. A questo si aggiungono due fotocamere posteriori da 8 megapixel, quella frontale da 12 megapixel, la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e la batteria da 10.090 mAh con autonomia molto elevata. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play. Dai uno sguardo alla scheda completa per altre informazioni.

Il tablet è venduto e spedito direttamente da Amazon, senza intermediari. Se lo ordini adesso arriverà da te già entro domani con la consegna gratis. Le recensioni pubblicate da chi lo ha acquistato e messo alla prova sono entusiastiche, gli assegnano un voto medio pari a 4,4/5.

Non devi attivare coupon né inserire codici promozionali: lo sconto di 270 euro rispetto al listino ufficiale è automatico e porta Samsung Galaxy Tab S9 FE+ al suo prezzo minimo storico di 549 euro (invece di 819 euro). Come sempre, segnaliamo che trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe andare sold out a breve.