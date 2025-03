MINIMO STORICO per tutti i Google Pixel 9 (doppio sconto)

Amazon sta proponendo offerte su tutta l’ultima generazione della gamma di smartphone Google: approfittane e acquista un Pixel 9 al suo prezzo minimo storico. Scegli il modello più adatto alle tue esigenze e approfitta del doppio sconto di oggi per concludere l’affare.

Il doppio sconto di Amazon sulla gamma Pixel 9

Pixel 9 e Pixel 9 Pro sono adatti a chi preferisce un telefono dalle dimensioni compatte, grazie al suo display da 6,3 pollici, mentre Pixel 9 Pro XL si spinge fino a 6,8 pollici, strizzando l’occhio a chi desidera uno schermo dalla diagonale più ampia. L’intera linea ha in dotazione il processore Tensor G4 realizzato internamente. Ovviamente, il sistema operativo è sempre Android, con la garanzia di ricevere gli aggiornamenti distribuiti per i prossimi anni. Scopri di più in merito alle specifiche tecniche integrate a alle funzionalità supportate (c’è anche l’intelligenza artificiale di Gemini) nella pagina dedicata alla promozione.

La prima riduzione della spesa è applicata in automatico dall’e-commerce, la seconda si attiva invece durante il processo di check-out, prima di effettuare il pagamento, dando così vita al doppio sconto che abbiamo citato in apertura. Ecco i tre modelli interessati, tutti nelle loro versioni da 128 GB.

C’è sempre la consegna gratuita a domicilio. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon, senza intermediari. Se decidi di effettuare subito l’ordine, lo smartphone di bigG arriverà a casa tua già entro domani. Al minimo storico è un affare da cogliere al volo. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta.