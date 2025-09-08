 MINIMO STORICO per il visore Meta Quest 3 da 512 GB
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

MINIMO STORICO per il visore Meta Quest 3 da 512 GB

La realtà mista non è mai stata così accessibile: lo sconto record di Amazon sul visore Meta Quest 3 è davvero un'occasione imperdibile.
MINIMO STORICO per il visore Meta Quest 3 da 512 GB
Entertainment Videogame
La realtà mista non è mai stata così accessibile: lo sconto record di Amazon sul visore Meta Quest 3 è davvero un'occasione imperdibile.

C’è un’offerta a tempo di Amazon che ti permetterà di fare un salto nella realtà mista con un forte risparmio: è lo sconto su Meta Quest 3 nella sua versione più capiente da 512 GB. È il visore di realtà mista di ultima generazione con Infinite Display che offre il campo visivo più ampio della linea.

Compra Meta Quest 3 al minimo storico

Meta Quest 3 da 512 GB è in forte sconto su Amazon

Ha una risoluzione complessiva 4K grazie a due display da 2064×2208 pixel per occhio, abbinati a uno stack ottico avanzato. Integra la piattaforma Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 che garantisce il doppio delle prestazioni grafiche rispetto a Quest 2, per un’esperienza fluida e ricca di dettagli con oggetti digitali integrati nello spazio fisico, ideale per intrattenimento, fitness, lavoro e social. Consente inoltre di guardare film e spettacoli su uno schermo virtuale gigante ovunque ci si trovi. Ancora, il design wireless e sottile distribuisce meglio il peso per un comfort superiore durante sessioni prolungate e il controller Touch Plus abilita interazioni realistiche e precise con supporto al tracciamento delle mani. Dai uno sguardo alla descrizione completa per altri dettagli.

Meta Quest 3: il contenuto della confezione

Include tre mesi di Meta Horizon+, l’abbonamento premium con accesso a un catalogo di giochi e contenuti in costante aggiornamento. Grazie all’offerta a tempo, puoi acquistare il visore Meta Quest 3 da 512 GB al prezzo minimo storico di 499 euro (invece di 549 euro come da listino).

Meta Quest 3 da 512 GB, il Quest più potente di sempre — Esperienze di realtà mista straordinarie — Visore all-in-one con controller e Infinite Display con risoluzione 4K

Compra Meta Quest 3 al minimo storico

Amazon si occupa di vendere e di spedire l’articolo. Ha disponibilità immediata e se lo ordini subito arriverà a casa tua con la consegna gratuita già entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Un utente ha creato una console portatile con uno schermo 32:9

Un utente ha creato una console portatile con uno schermo 32:9
Finalmente uno sconto (-20 euro) su Mario Kart World per Switch 2

Finalmente uno sconto (-20 euro) su Mario Kart World per Switch 2
Valve registra il marchio

Valve registra il marchio "Steam Frame": nuova console in arrivo?
Sconto 30 euro sulla Limited di Assassin's Creed Shadows per PS5

Sconto 30 euro sulla Limited di Assassin's Creed Shadows per PS5
Un utente ha creato una console portatile con uno schermo 32:9

Un utente ha creato una console portatile con uno schermo 32:9
Finalmente uno sconto (-20 euro) su Mario Kart World per Switch 2

Finalmente uno sconto (-20 euro) su Mario Kart World per Switch 2
Valve registra il marchio

Valve registra il marchio "Steam Frame": nuova console in arrivo?
Sconto 30 euro sulla Limited di Assassin's Creed Shadows per PS5

Sconto 30 euro sulla Limited di Assassin's Creed Shadows per PS5
Davide Tommasi
Pubblicato il
8 set 2025
Link copiato negli appunti