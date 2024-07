MINIMO STORICO per la Xbox Series S nera da 1 TB

Amazon ha deciso di tagliare il prezzo della Xbox Series S nera con SSD da 1 TB, portandolo in questo momento al suo minimo storico. Si tratta di un’occasione da non perdere, per mettere un piede nella next-gen dell’intrattenimento videoludico, sbloccando l’accesso a titoli come Starfield, Minecraft Legends e Forza Motorsport nella loro versione migliore. Se ti interessa, mettila nel carrello ora per non rischiare il sold out.

La console Xbox Series S nera da 1 TB è in sconto

Include il controller wireless ufficiale progettato dal gruppo di Redmond per un’esperienza di gaming senza compromessi. A livello di specifiche tecniche, la piattaforma garantisce il supporto a funzionalità avanzate come Quick Resume, tempi di caricamento fulminei e gameplay con un framerate che può arrivare a 120 fps per una fluidità eccezionale, grazie alla Xbox Velocity Architecture. Inoltre, la retrocompatibilità permette di eseguire i giochi di ben quattro generazioni diverse, recuperando così alcune glorie del passato. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alle informazioni riportate nella descrizione completa.

In questo momento, puoi acquistare la versione nera da 1 TB della console Xbox Series S al suo prezzo minimo storico, con uno sconto di 50 euro rispetto al listino ufficiale di Microsoft. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione. Il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate da chi l’ha già messa alla prova è molto alto: 4,7 stelle su 5, quasi un perfect score.

È venduta da Amazon con la spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni. Considerando la bontà dell’offerta, non fatichiamo a immaginare che andrà a ruba: verifica le tempistiche della spedizione nella scheda del prodotto e approfitta dell’occasione mettendola subito nel carrello, il sold out potrebbe essere dietro l’angolo.