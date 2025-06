PS5 Digital: ecco l'offerta sul bundle con 2 controller DualSense

Sei alla ricerca di un’offerta vantaggiosa dal mondo gaming? Questo bundle fa al caso tuo: PS5 Digital Edition in versione Slim con ben 2 controller DualSense inclusi, il tutto proposto a un prezzo scontato su Amazon. Si tratta di un’occasione imperdibile per iniziare subito a giocare e a divertirsi, anche in compagnia, al fianco dei propri amici o familiari.

Lo sconto sulla PS5 Digital in bundle con 2 controller

È la versione più compatta e leggera della console, ridotta nelle dimensioni e caratterizzata da un design ottimizzato rispetto al modello precedente. Va poi citata la presenza di un SSD da 1 TB che espande la memoria interna in cui salvare i giochi e i contenuti multimediali, così da non rimanere mai senza. Ricordiamo che per posizionarla in verticale (come nell’immagine qui sotto) è necessario un supporto dedicato, venduto separatamente. Scopri di più nella pagina dedicata.

Considerati i rincari che di recente hanno interessato le console (a conti fatti è la prima generazione videoludica della storia che aumenta nel tempo invece di diminuire), si tratta di un affare da cogliere al volo. Attenzione al sold out: potrebbe risultare esaurito da un momento all’altro: mettilo subito nel carrello.

Lo sconto di oggi ti permette di acquistare il bundle con PS5 Digital Edition e 2 controller DualSense al prezzo finale di 458 euro, con un risparmio significativo in confronto al listino ufficiale. C’è anche la consegna gratis. Sia che tu voglia sfidare i tuoi amici in testa e testa con FC 25 o sulle piste di Gran Turismo 7 oppure cimentarsi nella pluripremiata avventura JRPG di Clair Obscur: Expedition 33 o tra i livelli di ASTRO BOT, è la scelta giusta.