Minis Forum EliteMini X400: il vero e proprio desktop compatto

Quello che ti suggeriamo oggi è un Mini PC in grado di sostituire realmente i tradizionali mid-tower senza alcun compromesso sul fronte prestazionale. Stiamo parlando del Minis Forum EliteMini X400, un computer dal formato decisamente ridotto e alimentato da un processore Ryzen desktop, disponibile a soli 535 euro su Amazon.

Mini PC Minis Forum EliteMini X400: caratteristiche tecniche

Si tratta di uno dei pochissimi Mini PC che non ha la CPU saldata sulla scheda madre. In questo caso troviamo un socket desktop completo, sul quale trova posta un processore AMD Ryzen 4350G quad-core con una frequenza massima di ben 4GHz. Questo è affiancato da 16GB di memoria RAM e un SSD NVMe da ben 512GB, il tutto completamente espandibile. La RAM gode di una configurazione dual channel ed è possibile aggiungere un secondo disco con formato M.2 2280. Se tutto questo non bastasse, non manca lo spazio per alloggiare un terzo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Ovviamente la CPU è pienamente supportata da Windows 11 ed è possibile effettuare l'aggiornamento da subito e gratuitamente È evidente che si tratta di una soluzione ad altissime prestazioni, dedicata soprattutto ai professionisti che necessitano di performance al top in ogni circostanza. Naturalmente rappresenta un’ottima alternativa per chi, anche a casa, desidera prestazioni elevate e preferisce ridurre al minimo indispensabile l’ingombro.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono quattro e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video, una DisplayPort e l’altra HDMI che consentono di collegare contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Due perfino le porte RJ45 Gigabit LAN che consentono di combinare due diverse reti cablate per una velocità di trasferimento senza paragoni. Chiudono la dotazione le connessioni wireless, con il nuovo Wi-Fi 6 dual band ed il Bluetooth 5.1 grazie al chip Intel AX200. Con un design realizzato completamente in metallo, il Minis Forum EliteMini X400 è la soluzione per chi vuole un vero computer desktop, ma compatto.

Grazie ad uno sconto del 24%, il Minis Forum EliteMini X400 è disponibile su Amazon a soli 535,49 euro per un risparmio di ben 164,50 euro sul prezzo di listino. Considerando la scheda tecnica, è davvero un affare.