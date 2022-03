Minis Forum GK41: Windows 11 e CPU Intel 4 core ad un prezzo eccezionale

Torna con una super offerta uno dei Mini PC di riferimento per chi desidera il miglior rapporto qualità/prezzo, ma non vuol rinunciare al nuovo Windows 11. Si tratta del Minis Forum GK41, un computer perfetto sia per l’ufficio che per la casa in un formatto compatto e dal costo di soli 230 euro su Amazon.

Mini PC Minis FOrum GK41: caratteristiche tecniche

Il GK41 è uno dei dispositivi più compatti attualmente sul mercato che, nonostante lo spessore a dir poco contenuto, non rinuncia ad un ottimo raffreddamento. Questo, infatti, è affidato ad un generoso heatsink supportato da una piccola ventola che riesce a mantenere un’ottima silenziosità. Potrai lavorare per ore, anche a pieno carico, senza alcuna distrazione dovuto al rumore della dissipazione del calore. All’interno ospita un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. Ad affiancarlo ci pensano 8GB di memoria RAM DDR4 e un SSD da 256GB, naturalmente espandibile. L’SSD M.2 2280 può essere sostituito con una soluzione più capiente ed è possibile aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione piuttosto performante, ideale per qualsiasi attività quotidiana, dalla navigazione all’elaborazione dei documenti con il pacchetto Office. Rappresenta, tuttavia, una perfetta alternativa anche ai tradizionali TV Box come media center portatile.

Dal punto di vista della connettività, infatti, non manca assolutamente nulla a partire dalle connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual-band che il Bluetooth 4.2. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e l’altra DisplayPort, consentendo di collegare contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Perfino le porte RJ45 Gigabit LAN ammontano a due consentendo di combinare due diverse reti fisse per una velocità di trasferimento incredibile. Completano la dotazione le quattro porte USB Type-A, tutte con specifica USB 3.0 che con 5Gbps di bandwidth garantiscono backup e trasferimenti estremamente rapidi.

Grazie ad uno sconto del 18%, il Minis Forum GK41 è disponibile su Amazon a soli 229,49 euro per un risparmio di 50,50 euro sul prezzo di listino.

