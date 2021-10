Minis Forum, il Mini PC che guarda già a Windows 11

Non tutti i laptop sono aggiornabili a Windows 11, né tutti i PC in vendita sono in grado di rispondere a tutti i requisiti previsti per l'upgrade del sistema operativo Microsoft. Questo Mini PC Minis Forum U820, invece, nasce sotto la giusta stella: tra le specifiche è già indicata la piena compatibilità con la nuova edizione di Windows e lo sconto di oggi è dunque la migliore delle opportunità per balzare su Windows 11 approfittando delle dimensioni (mini) e del prezzo (mini) di questo device.

Mini PC U820

458,99 euro contro i 539,99 euro iniziali (ma l'offerta è destinata a durare soltanto poche ore), portando così il modello da 256GB ben al di sotto del prezzo della versione con RAM dimezzata. In dotazione nella piccola scocca compatta ci sono specifiche di questo rango:

CPU Intel Core i5-8279U

grafica Intel Iris Plus 655

SSD 256GB

RAM 16GB

pieno supporto a immagini 4K

Si parte da Windows 10 Pro, ma al momento dell'installazione è possibile passare seduta stante alla nuova edizione. Sarà anche “mini“, ma dentro c'è già ben di più di molti altri concept concorrenti di pari prezzo, con il vantaggio di quel corpo minuto che meglio si adatta in specifiche configurazioni per streaming, postazioni di lavoro casalinghe, intrattenimento o digital signage.

256GB non bastano? Per salire a 512GB bastano 492,99 euro in tutto, stesso sconto del 15%, stessa scadenza imminente. Scegli ora, insomma, e di fatto il prezzo del monitor ce l'hai già in tasca.