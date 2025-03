Minisforum AI X1 Pro è il Mini PC pronto per Copilot

Il mercato dei Mini PC è letteralmente esploso nel corso degli ultimi anni e lo stesso si può dire di quello relativo all’intelligenza artificiale: dall’incontro di questi due mondi nasce Minisforum AI X1 Pro. Si tratta di uno dei primi dispositivi della categoria a debuttare con supporto nativo alla tecnologia Copilot. Può eseguire le operazioni AI in locale, senza la necessità di ricorrere a una connessione remota con i server dei data center, accelerando così la generazione del risultato finale.

Mini PC con Copilot: arriva Minisforum AI X1 Pro

Progettato per andare incontro alle esigenze di chi quotidianamente ha a che fare con la produttività o con la creazione di contenuti multimediali, è basato sul sistema operativo Windows 11 Pro. Tra le caratteristiche da segnalare c’è la porta OCulink che può essere utilizzata per il collegamento di una scheda video esterna, nel nome della flessibilità, della versatilità e dell’upgrade nel tempo. Integra un comparto hardware con specifiche tecniche da top di gamma, adatto anche agli appassionati di gaming. Ecco elencate di seguito quelle più importanti.

Processore AMD Ryzn AI 9 HX370 con NPU da 80 TOPS e GPU AMD Radeon 890M

fino a 96 GB di RAM LPDDR5X;

fino a 4 GB di storage su due slot SSD (M.2 NVMe);

connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4;

porte Ethernet, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 2.0 Type-A, USB 4 con Power Deliver, OCulink, SD e jack audio;

tre uscite video (HDMI 2.1, DisplayPort 2.0 e USB 4) con supporto alla risoluzione 8K.

L’immagine qui sotto mostra il design, in linea con lo stile minimalista che da sempre contraddistingue il brand. Le dimensioni sono pari a 19,5×19,5×4,8 centimetri, il peso si attesta a 1,5 chilogrammi.