Minisforum EM780: un MOSTRO di Mini PC a -179 euro

Approfitta del coupon sconto da 179 euro e metti sulla scrivania Minisforum EM780. È un Mini PC adatto a qualsiasi impiego: dalle operazioni più pesanti legate alla produttività quotidiana fino al gaming, passando dalla navigazione e dall’intrattenimento multimediale. Vediamo perché l’offerta in corso su Amazon è da cogliere al volo.

Mini PC: la super offerta per Minisforum EM780

Ecco le specifiche tecniche che lo rendono un mostro di potenza: processore AMD Ryzen 7 7840U, chip grafico AMD Radeon 780M, 32 GB di RAM LPDDR5, unità SSD PCIe 4.0 da 512 GB per l’archiviazione, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, tre porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, due USB 4 con PowerDelivery e output video, slot HDMI 2.1 (per il collegamento simultaneo a un massimo di tre monitor con risoluzione fino all’8K), lettore microSD e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Le dimensioni sono estremamente compatte, tanto da poterlo mettere in borsa, nello zaino e persino in tasca. Ciò nonostante, è silenzioso e il case è ottimizzato per la dissipazione del calore grazie all’impiego della tecnologia Cold Wave 2.0. Al prezzo finale di 720 euro, Minisforum EM780 è un affare da cogliere al volo. Ricordiamo che per ottenere lo sconto di 179 euro è sufficiente attivare il coupon dedicato.

Il Mini PC è venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon con disponibilità immediata. Si può inoltre contare sulla consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che effettuando subito l’ordine lo si riceverà direttamente a casa già entro domani, senza costi aggiuntivi per il trasporto.