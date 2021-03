Con caratteristiche adatta sia alla produttività sia alla didattica a distanza, ma anche per l’intrattenimento multimediale, MinisForum X335G è un Mini PC che offre una buona potenza di calcolo, proposto in queste ore su Amazon in offerta lampo con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.

Mini PC in offerta lampo: MinisForum X35G con 16 GB di RAM

Di seguito le specifiche tecniche: processore Intel Core i3-1005G1 di decima generazione, GPU Intel UHD, uscite video HDMI e DisplayPort con supporto alla connessione simultanea a due monitor e alla risoluzione 4K, due porte USB 3.1 e altre due 2.0, una USB-C con Thunderbolt 3, doppio slot Ethernet, microfono integrato e Kensington Lock. Per ulteriori informazioni invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

Lato software è preinstallato il sistema operativo Windows 10 Pro con licenza ufficiale, ma chi lo preferisce può optare per una distribuzione Linux. Queste le due configurazioni in sconto: 16 GB di RAM e SSD da 512 GB a 399,49 euro (invece di 469,99 euro), 16 GB di RAM, memoria Optane da 16 GB e HDD da 1 TB a 382,49 euro (invece di 449,99 euro). Trattandosi di offerte lampo su Amazon il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo poiché rimarranno disponibili per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.