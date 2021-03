Netgear ORBI, la rete mesh con il 38% di sconto

Il 38% di sconto su una rete mesh in grado di coprire fino a 350 metri quadri significa un avanzo che supera i 180 euro. Ed è esattamente questa l’offerta che accompagna in queste ore i dispositivi Netgear ORBI RBK50: il bundle, composto da router e satellite, offre velocità Triband per soli 299,99 euro.

A questo prezzo, si tratta della miglior offerta di sempre per poter accedere ad una copertura di questo tipo sotto l’affidabilità delle soluzioni Netgear. Per chi sta pensando a come riorganizzare la rete di casa, insomma, un’offerta da cogliere al volo.

Netgear Orbi, prezzo super per poche ore

Il ritorno in smart working, il ritorno della DAD, il ritorno in casa a cercare sugli streaming il giusto passatempo per far scorrere il tempo. Tra un sito e un videogioco, un film e uno scroll sui social network, torneremo a navigare pesantemente sulle reti di casa. Per poter fare tutto ciò contemporaneamente, una rete mesh sarà la soluzione ideale per dare massima copertura a tutti gli ambienti ed avere massime performance su tutti i dispositivi in dotazione.

Il kit Orbi RBK50 consente una copertura wifi estesa, utile tanto per la produttività quanto per la videosorveglianza, in grado di ospitare fino a 25 connessioni contemporanee sul singolo router. 3000 Megabit al secondo di banda garantita e possibilità di gestire in modo puntuale le connessioni dei bambini. Aggiungendo ulteriori satelliti la rete può essere ulteriormente estesa, aprendo così ad ulteriori possibilità laddove occorresse dar copertura ad altri piani, pertinenze o locali particolarmente impervi da raggiungere.

Il kit con un satellite aggiuntivo è disponibile per 414,99 euro con il 31% di sconto, mentre le versioni con Wifi 6 godono di una scontistica leggermente inferiore: 209,99 euro (-16%) per una copertura pari a 200 mq e 299,99 euro (-14%) per una copertura fino a 300 mq.