Il minimo dell’ingombro sulla scrivania e zero compromessi in termini di prestazioni: MinisForum X400 è un potente Mini PC che grazie alle sue caratteristiche avanzate è in grado di gestire con disinvoltura le applicazioni per la produttività, così come la didattica a distanza, la navigazione e l’intrattenimento multimediale. Oggi è proposto in offerta lampo con il 15% di sconto su Amazon.

Mini PC in offerta lampo: è la volta di MinisForum X400

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche: processore AMD Ryzen 5 PRO 4650G, GPU Radeon Grapics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe M.2 2280 da 512 GB per lo storage (con possibilità di espansione come mostra l’immagine qui sotto), moduli WiFi 6 Intel AX200 e Bluetooth 5.1 per la connettività wireless, uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort con supporto a configurazioni multi-monitor e risoluzione 4K, doppio slot Ethernet, lettore per schede microSD, jack audio da 3,5 millimetri, quattro porte USB 3.0 e Kensington Lock. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Ulteriori dettagli nella scheda del prodotto.

Tutto questo racchiuso nel case compatto (154x153x62 millimetri) di MinisForum X400, proposto oggi al prezzo di 628,99 euro invece di 739,99 euro come da listino. Trattandosi di un’offerta lampo su Amazon, chi è interessato non perda tempo: rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.