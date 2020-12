Minix: Mini PC e set-top box insieme, in sconto

Metà Mini PC e metà set-top box: il dispositivo di Minix Nexus Neo U9-H proposto oggi su Amazon al prezzo più basso di sempre può assolvere a entrambe le funzioni. Le dimensioni sono estremamente compatte, solo 12,5×12,5×2,2 centimetri di ingombro per 700 grammi di peso.

Minix Nexus Neo U9-H

Queste le specifiche tecniche incluse: processore octa core Cortex A53 (64-bit), 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, slot per la lettura di schede microSD, supporto H.265, uscita video HDMI con supporto al 4K, tre porte USB e una OTG, modulo WiFi dual band, Bluetooth, due jack audio da 3,5 mm per microfono e altoparlanti, un output SPDIF.

Il sistema operativo è Android e sono disponibili le applicazioni per la riproduzione in streaming di contenuti multimediali da piattaforme come Netflix. C’è anche la possibilità di scaricare le applicazioni dal Play Store di Google. Minix Nexus Neo U9-H può essere acquistato oggi al prezzo di 180,36 euro, il più basso di sempre su Amazon.