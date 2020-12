Router D-Link Mesh WiFi con McAfee integrato a metà prezzo

Se siete alla ricerca di un buon router, ma senza spendere cifre esorbitanti, le offerte di Natale di Amazon offrono una soluzione perfetta. Quello che vi suggeriamo infatti è il D-Link DIR-1960 EXO, che oggi il portale di Bezos offre con uno sconto di oltre il 50%, attestandolo al minimo storico.

Router D-Link DIR-1960 EXO: caratteristiche tecniche

Il D-Link DIR-1960 è senza dubbio uno dei migliori prodotti della sua categoria. Partendo dalla componente wireless, offre un modulo dual band in grado di raggiungere i 1900Mbps di velocità combinata. L’affidabilità della connessione è invece garantita dalle 4 antenne esterne che forniscono una buona copertura e stabilità della rete senza fili. Il router inoltre supporta la tecnologia MIMO che permette di utilizzare i ogni dispositivo connesso alla massima velocità gestendo la banda in base all’effettiva richiesta.

Non mancano naturalmente le porte Gigabit LAN che in questo caso sono quattro. Presente inoltre una porta USB 3.0 che permette di condividere sulla rete un NAS, una stampante, o una periferica esterna di memorizzazione. Molto importante è invece il parental control che permette di gestire l’accesso ad internet dei dispositivi dei più piccoli. Potremo scegliere i siti da bloccare, piuttosto che il tempo di navigazione e le fasce orarie in cui concedere l’utilizzo della rete. Presente anche l’integrazione con Amazon Alexa.

Da non trascurare la dotazione che D-Link propone con il proprio router. Insieme a questo infatti vengono offerti ben 5 anni di McAfee Secure Home Platform e 2 anni di McAfee LiveSafe installabile su un numero illimitato di dispositivi. Grazie alle offerte del giorno, potremo acquistare il device su Amazon a soli 73,49 euro, con uno sconto di oltre metà prezzo.