Tastiera per Mac e MacBook a poco più di metà prezzo

Oggi tra le numerose promozioni di Amazon, vogliamo segnalarvi un’offerta a tempo su un prodotto decisamente interessante. Si tratta della tastiera per Mac di Satechi, un prodotto di buona qualità con tutte le funzionalità specifiche dedicate ai PC della mela morsicata.

Tastiera Satechi per Mac: caratteristiche tecniche

La tastiera in questione offre un layout completo di tastierino numerico con tasti concavi che ricordano molto la forma adottata dalla stessa Apple. Si tratta di una tastiera bluetooth multipoint, il che vuol dire che potremo associare fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Questa è una funzione fondamentale per chi lavora su macchine diverse, ed ha così la possibilità di switchare dall’una all’altra con una semplice pressione. Sopra il tastierino numerico infatti sono presenti tre tasti dedicati ai singoli dispositivi associati.

Molto importante è la retroilluminazione che coinvolge l’intero layout, comoda per chi lavora anche di sera o in ambienti scuri. Menzione particolare va invece alla batteria. Questa infatti è integrata e garantisce fino a ben 600 ore di utilizzo. Tuttavia è presente la possibilità di collegare la tastiera al computer tramite cavo USB Type-C, in modo da continuare ad utilizzarla senza interruzioni anche in caso di batteria scarica.

Grazie alle offerte di Natale, Amazon permette di acquistare la tastiera, con uno sconto del 44%, a soli 44,99 euro.