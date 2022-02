MISE: tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico

Arriva dal MISE comunicazione di un nuovo regime di aiuti da 678 milioni di euro indirizzati alle PMI italiane. Si tratta di finanziamenti garantiti dal programma di investimento europeo React-Eu e dai fondi di coesione, focalizzati specificatamente su tre ambiti cruciali:

Da ministro dello sviluppo economico è mio dovere tutelare le imprese italiane, individuando tutte le risorse e gli strumenti necessari per sostenere gli investimenti in progetti innovativi che mirano anche a ridurre l’impatto energetico sui processi produttivi. È questa un’altra importante linea d’azione da perseguire per fronteggiare, in un’ottica di medio e lungo periodo, il caro bollette. La capacità del nostro sistema imprenditoriale di rimanere competitivo sui mercati – aggiunge il ministro – passa infatti dall’ammodernamento degli impianti attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie che, oltre a incrementare la produttività e migliorare la sostenibilità ambientale, devono favorire sviluppo e occupazione.

Giancarlo Giorgetti, Ministro per lo Sviluppo Economico