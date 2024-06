Mission Center si aggiorna su Linux con nuove funzionalità

Mission Center è un’applicazione per il monitor dei valori di sistema, che fornisce una panoramica completa sull’utilizzo delle risorse, nonché sui processi in esecuzione, con un’interfaccia piuttosto simile al task manager di Windows. Da poco si è appena aggiornato alla versione 1.5, con nuove funzionalità per quanto riguarda il riepilogo dei servizi, l’interfaccia e altro.

Mission Center: il monitor di sistema Linux si aggiorna alla versione 1.5

Mission Center monitora l’uso dell’hardware attraverso un’interfaccia che fornisce sezioni dedicate per la CPU (con utilizzo complessivo o per thread), per la memoria fisica e virtuale (file swap), per l’uso del disco e la relativa velocità di trasferimento, oltre che la rete, l’uso della GPU, ma anche sul consumo di energia e i valori sulla temperatura, oltre che per tutti i processi in uso.

L’ultima versione 1.5, da poco introdotta, aggiunge ora una pagina dedicata ai servizi di sistema, facendo uso di systemd o OpenRC. La sezione non sarà visibile se si utilizza un gestore di servizi non supportato. Facendo clic su ciascuno di essi, una finestra a scomparsa riporterà tutte le informazioni relative.

Oltre a ciò, su Mission Center aggiorna anche le impostazioni sulla personalizzazione dei grafici, sia per quanto riguarda la frequenza d’aggiornamento che la grafica. Da adesso è anche possibile monitorare dischi e dispositivi plug and play senza riavviare l’applicativo: tra le unità supportate ci sono ora anche le unità ottiche.

La scheda CPU di Mission Center è stata aggiornata con le informazioni relative alla frequenza in base all’utilizzo corrente, insieme alle statistiche dettagliate sull’uso del processore.

L’applicazione stessa riduce l’uso della VRAM, oltre ad aggiornare l’interfaccia grafica per quanto riguarda la visualizzazione e la coerenza degli elementi.

In generale, la nuova versione di Mission Center da poco rilasciata, mostra un gran numero di dettagli e informazioni in tempo reale in più sullo stato dell’hardware. L’applicativo è scaricabile da Flathub.