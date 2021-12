Mission Filmora 11: vinci iMac 2021 e Dji Dronee!

Con Mission Filmora 11 è possibile intraprendere un viaggio creativo per esplorare, creare nuove connessioni ed espandere le proprie conoscenze. Ma non solo: è anche possibile vincere ricchi premi, come un iMac 2021 e un Dji Dronee!

Il primo passo da compiere è quello di esplorare la propria creatività. Ci sono 8 elementi creativi per realizzare video. Sul sito puoi girare le carte per verificarli e trovare quella che descrive meglio il proprio Io.

Una volta conosciuto il proprio tipo creativo, è possibile condividerlo sui social con l'hashtag #MissionFilmora11 per aver chance per vincere un iMac 2021, Dji Drone e altri fantastici premi.

Non solo. Se si conosce qualcuno con lo stesso tipo di creatività, è possibile taggarlo. Così da poterlo coinvolgere in questo gioco.

Vediamo altre caratteristiche del concorso Mission Filmora 11.

Mission Filmora 11: promozioni

Ecco le 2 promozioni attive sul sito:

1. Offerta speciale per ottenere l'aggiornamento gratuito a Filmora 11, con uno sconto del 29%. Otterrai:

Video Editing

Piano Anuuale

Un editor video intuitivo per ogni livello di abilità

Su questi sistemi operativi:

Windows

macOS

Prezzo: €31,94 anziché €44,99

2. Offerte per Bundle

Ottieni l'aggiornamento gratuito a Filmora 11 con uno sconto del 36%. Si otterranno:

Soluzione Video

Piano Annuale

Filmora X + Filmstock Abbonamento Standard (Annuale)

Sistemi operativi compatibili:

Windows

macOS

Prezzo: €89,99 anziché €140,87

Con Mission Filmora 11 per migliorare conoscenze e abilità

Sul sito di Filmora è possibile trovare tutorial per espandere il proprio orizzonte creativo e condividere i propri modelli per creare qualcosa di interessante con la community.

Ed ancora, è possibile esplorare il proprio viaggio creativo con le offerte speciali per le missioni. Ottener uno sconto del 30% su filmora X + Aggiornamento gratuito a filmora 11.

Perché scegliere Filmora

Ecco alcuni vantaggi di utilizzare Filmora di Wondershare:

Potenziare il Brand. Una semplice soluzione video per le aziende

Per tutti i sistemi operativi WIN10 / WIN8 / WIN7 (64 BIT OS) e Mac

Semplice Video per il Marketing con gli effetti unici di Filmora per creare un look di marca per i tuoi video.

Possibilità di aggiungere Video Clip e Immagini con funzione Drag-and-Drop. La funzione Drag-and-drop di Filmora offre una maggiore flessibilità per aggiungere le tue video clip e immagini nella timeline di editing e regolare l'ordine di riproduzione.

Tanti titoli e testi a disposizione: Non importa che sia per la descrizione del prodotto o un testo pubblicitario: oltre 130 tipi di titoli e testi preimpostati sono progettati per te per la tua scelta.

Possibilità di aggiungere il proprio Logo del Brand Facilmente con Filmora: Il logo è un elemento essenziale per il proprio marchio

E' possibile partecipare al concorso Mission Filmora 11 da questo link.