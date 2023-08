Missione Crew-7: quattro nuovi astronauti sulla ISS

La NASA ha comunicato che i quattro astronauti della missione Crew-7 sono a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il lancio del razzo Falcon 9 di SpaceX è stato effettuato sabato 26 agosto. La navicella Crew Dragon Endurance ha raggiunto la ISS ieri sera. Nei prossimi giorni inizieranno gli oltre 200 esperimenti scientifici previsti.

Inizia la missione Crew-7

Il lancio del razzo Falcon 9 era previsto per il 15 agosto, ma era stato posticipato al 17 agosto perché doveva essere effettuata la riconfigurazione del pad, in seguito al lancio del razzo Falcon Heavy che ha portato in orbita il satellite Jupiter-3. La NASA ha successivamente spostato la data al 21 agosto, quindi al 25 agosto e infine al 26 agosto.

Gli astronauti della missione Crew-7 sono: Jasmin Moghbeli (statunitense della NASA), Andreas Mogensen (danese dell’ESA), Satoshi Furakawa (giapponese della JAXA) e Konstantin Borisov (russo di Roscosmos). Per la prima volta, il pilota (Mogensen) della Crew Dragon non è statunitense e il primo stadio del razzo Falcon 9 è ritornato al punto di partenza (non sulla nave galleggiante nell’Oceano Atlantico).

La Crew Dragon Endurance ha completato l’operazione di docking al modulo Harmony della ISS in modalità automatica, come si può vedere nel video:

Attualmente sulla stazione spaziale ci sono 11 astronauti. Oltre ai quattro delle missione Crew-7 ci sono i tre della missione Soyuz MS-22 e i quattro della missione Crew-6. Questi ultimi ritorneranno sulla Terra nei prossimi giorni. La NASA ha assegnato a SpaceX anche le prossime sette missioni, quindi fino alla Crew-14.