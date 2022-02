Missione ELaNa 41 fallita: Astra perde i CubeSat

Dopo aver risolto alcuni problemi tecnici che hanno ritardato il lancio, Astra Space ha lanciato ieri il suo razzo Rocket 3.3 che trasportava quattro CubeSat. Purtroppo la missione Educational Launch of Nanosatellites (ELaNA 41) è fallita: i piccoli satelliti non hanno raggiunto l’orbita perché l’azienda californiana ha perso il controllo del secondo stadio.

Astra Space è una delle tre aziende (le altre due sono Relativity Space e Firefly Black) che hanno ottenuto un contratto Venture Class Launch Services Demonstration 2 (VCLS Demo 2) dalla NASA per lanciare piccoli satelliti a scopo di ricerca e dimostrazioni tecnologiche. Quello di ieri era il primo lancio operativo per Astra Space e il quinto in totale, ma è fallito come i primi quattro.

Come si può vedere nel video, circa 3 minuti dopo il lancio è avvenuta la separazione dello stadio superiore da quello inferiore. La telecamera di bordo mostra chiaramente che lo stadio superiore inizia a ruotare nello spazio. Astra Space ha quindi perso il controllo e i quattro CubeSat presenti nella punta dello stadio. Il CEO Chris Kemp ha promesso di fornire più informazioni sull’accaduto.

We experienced an issue in today's flight. I'm deeply sorry we were not able to deliver our customer's payloads. I'm with the team looking at data, and we will provide more info as soon as we can.

