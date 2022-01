Misuratore laser (50 metri) a MENO DI METÀ PREZZO

Appassionati di fai-da-te, questa offerta è per voi: oggi DTAPE DT50, un misuratore laser in grado di rilevare con precisione distanze fino a 50 metri, è proposto da Amazon a meno di metà prezzo. Una vera occasione per chi è solito cimentarsi con i lavori di casa, ma che può tornare utile anche per i professionisti.

DTAPE DT50: un allato per il fai-da-te

Queste le sue principali caratteristiche e funzionalità (per l'elenco completo rimandiamo alla descrizione del prodotto): grandi pulsanti per renderne semplice l'utilizzo, display LCD retroilluminato, certificazione IP54 che lo rende impermeabile e antipolvere e guscio in gomma che lo protegge dalle cadute.

Le dimensioni sono compatte, pari a ‎11,5x5x3 centimetri, mentre il peso si attesta a 200 grammi. Infine, l'autonomia permette di eseguire fino a 5.000 misurazioni prima di sostituire le due pile AAA all'interno (in dotazione). Tutti gli altri dettagli nella scheda.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il misuratore laser DTAPE DT50 al prezzo di soli 22,60 euro invece di 49,99 euro come da listino, approfittando dello sconto del 55% proposto da Amazon, con disponibilità immediata e spedizione gratuita per gli abbonati Prime.