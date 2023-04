ML informatica, partner tecnologico delle aziende italiane

Il tessuto aziendale italiano ha molto da chiedere quando insorge la necessità di adottare tecnologie in grado di risolvere i problemi aziendali e di ottimizzare i processi. Ecco perché ML INFORMATICA s.r.l. si propone come partner in grado di sviluppare soluzioni digitali per le aziende:

Crediamo che un problema possa essere risolto in vari modi, ma che solo alcuni soddisfano appieno le esigenze tecnico/economiche che il Cliente ci sottopone.

In queste parole emerge chiaramente la vision di ML INFORMATICA: l’offerta è costituita da soluzioni tailor made sviluppate ad hoc e non da soluzioni preconfezionate che, al posto di adeguarsi alle esigenze aziendali, richiedono all’azienda di adattarsi alla soluzione. Le soluzioni preconfezionate, infatti, appesantiscono le attività quotidiane con ostacoli e frizioni che, come tanti piccoli granelli di sabbia, si insinuano pericolosamente tra gli ingranaggi dei team di lavoro.

Conoscere ML INFORMATICA significa scoprire un’offerta composta da un ventaglio di soluzioni informatiche in grado di risolvere problemi quotidiani, con impatti positivi sulla performance aziendale in termini di ottimizzazione del lavoro, risparmio di tempo e miglioramento della qualità.

Le soluzioni di ML INFORMATICA

La mission di ML INFORMATICA è mettere al primo posto la soluzione tecnica offerta, allineandosi con ciò che il mercato offre dal punto di vista tecnico e commerciale. È proprio su questo pilastro che si fonda l’offerta di ML INFORMATICA: partendo dal centralino telefonico, si arriva alle soluzioni di server e stampa a noleggio, passando per le soluzioni di security e backup, per gli strumenti di iperconvergenza e antispam, fino alla connettività ed al controllo accessi.

Quattro asset di punta dell’offerta di ML INFORMATICA che rappresentano al meglio la sua identità di partner tecnologico sono:

Gestione Dipendenti in Cloud

Sembra semplice parlare della gestione dei dipendenti, ma se pensiamo alle esigenze di un’azienda con 3 dipendenti e di una con 500 è facile comprenderne le diversità. Se in più aggiungiamo le complessità che hanno le aziende che internamente svolgono tutta o la maggior parte delle attività di amministrazione delle risorse umane, è chiara l’esigenza di disporre di strumenti sofisticati di gestione dei dipendenti.

È proprio qui che Gestione Dipendenti in Cloud di ML INFORMATICA interviene per semplificare le cose:

strumenti sofisticati di gestione;

strumenti di controllo delle presenze in tempo reale;

processi automatizzati per la distribuzione dei cedolini;

processi automatizzati per la distribuzione di procedure;

gestione del flusso autorizzativo di ferie e permessi;

strumenti per la programmazione e pianificazione delle ferie e dei permessi;

gestione delle timbrature effettuate con dispositivi tradizionali ma anche con tablet e smartphone;

strumenti per il controllo di gestione.

Il tutto in cloud, quindi senza alcun costo di infrastruttura tecnologica e senza nessun impatto sulle risorse IT aziendali: resilienza della soluzione, protezione dei dati e aggiornamenti sono tutti aspetti che la soluzione, ospitata presso i data center di ML INFORMATICA, garantisce.

Le particolari verticalizzazioni che contraddistinguono questa soluzione consentono, tra le altre, un utilizzo specifico per le cooperative, anche di carattere sociale, e la capillarità delle funzioni e l’assistenza continuativa di ML INFORMATICA rispondono alle necessità di ogni tipologia aziendale.

CookieMan

CookieMan è una soluzione completa per la gestione di tutti gli adempimenti privacy da rispettare per il trattamento dei dati posti in essere con il proprio sito web. Le normative sulla privacy, in continua evoluzione e tanto importanti quanto complesse, impongono adeguamenti continui del sito web: l’adempimento alle normative sul trattamento dei dati dei visitatori, il mantenimento del registro dei consensi, la gestione del tempo di retention dei dati raccolti attraverso i form online e la corretta gestione delle campagne marketing rendono la gestione del sito web un impegno rilevante in termini di tempo e risorse.

CookieMan è il “supereroe” che toglie ogni preoccupazione e si occupa di gestire ad ampio raggio tutte le problematiche che emergono. Non si tratta soltanto di un semplice plug-in da acquistare, ma di una soluzione completa che assiste le aziende al fine di raggiungere la piena conformità: un servizio fatto di soluzioni e di competenza, di dialogo e di gestione, a cui affidare il problema in totale fiducia.

easyGO

easyGO è una soluzione software che permette di gestire i potenziali clienti con facilità e accuratezza. Ogni contatto si desidera convertirlo in cliente: easyGO aiuta le aziende a sviluppare un rapporto con loro.

Questa soluzione consente di organizzare campagne marketing utilizzando la piattaforma e la modalità più congeniale per promuovere i prodotti e i servizi offerti a liste di contatti che soddisfano i criteri di selezione. Ad esempio, si può inviare un messaggio o una email completamente personalizzati ai contatti che sono nella provincia di Milano, con un numero di dipendenti superiore a 50 e che non hanno acquistato ancora il servizio di gestione delle paghe.

easyGo ti consente di gestire gli appuntamenti della forza vendite aziendale e di registrare tutte le attività svolte, pianificare i richiami o le successive visite così che nulla sia più lasciato al caso e non organizzato. Inoltre, si possono importare i dati da qualsiasi fonte esterna e tenerli costantemente aggiornati per garantire la migliore fruibilità del dato. Infine, l’accesso alla piattaforma tramite qualsiasi browser consente a tutti gli utenti un accesso facile e da qualsiasi posizione, anche in movimento.

ML INFORMATICA s.r.l. non si limita a vendere le proprie soluzioni. Sceglie di essere partner dall’inizio alla fine, supportando le aziende che acquistano da lei attraverso l’offerta di assistenza tecnica informatica lungo tutta la durata della relazione. Il servizio di assistenza è un rapporto che prevede fiducia tra cliente e fornitore e, per questo motivo, ML INFORMATICA mette a disposizione il portale ML Smart, al quale ogni cliente può accedere con la propria utenza e dove può verificare in qualsiasi momento tutti i dati e le informazioni che caratterizzano il rapporto con ML INFORMATICA: dettaglio degli interventi, tempi attività, traffico telefonico generato, numero copie delle soluzioni di stampa, ecc.

ML Smart è ancora di più: è uno strumento con il quale ML INFORMATICA comunica costantemente ed in tempo reale la qualità dei propri servizi. Il cliente ha così la possibilità di verificare i tempi medi di risposta alle richieste, lo stato dei servizi e il livello di carico della struttura.

Bastano queste informazioni per comprendere come ML INFORMATICA faccia dell’assistenza tecnica informatica l’essenza stessa del rapporto con i propri clienti, ai quali intende servire soluzioni che non solo funzionino, ma che durino. Di tutto ciò ML INFORMATICA ne ha fatto un vanto che l’ha portata ad oltre 700 clienti all’attivo (con copertura territoriale diretta principalmente in Lombardia) e presenza con le soluzioni software su tutto il territorio nazionale.

In collaborazione con ML Informatica