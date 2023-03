Mobile POS Nexi, l'attivazione adesso costa solo 19 euro: approfitta ora

Per gli esercenti che non possono rifiutare pagamenti di importo elevato, Nexi offre una soluzione pratica per l’accettazione dei pagamenti digitali nel rispetto delle normative e delle direttive più recenti a un costo di attivazione di soli 19 euro.

In generale, i lettori POS di Nexi offrono sia conformità che versatilità. Sono a tua disposizione una varietà di modelli per soddisfare le tue esigenze, dalle opzioni Wi-Fi abilitate ai dispositivi connessi 4G che offrono mobilità e comodità.

La loro modalità di funzionamento è semplice e intuitiva, come evidenziato dai seguenti aspetti:

il POS è collegato e configurato per l’accesso a Internet ;

; puoi collegare il tuo conto bancario esistente , senza la necessità di crearne uno nuovo;

, senza la necessità di crearne uno nuovo; puoi elaborare istantaneamente pagamenti con carte appartenenti a tutti i principali circuiti;

con carte appartenenti a tutti i principali circuiti; il dispositivo invia la ricevuta digitale all’e-mail o al numero di telefono del cliente, mentre alcuni modelli selezionati possono produrre una copia cartacea della stessa.

Andiamo adesso a parlare di un modello specifico di dispositivo di Nexi: Mobile POS. L’attuale offerta è irrinunciabile.

Mobile POS Nexi: attivazione a soli 19 euro

Le piccole imprese e i liberi professionisti alla ricerca di un’opzione di elaborazione dei pagamenti potente e cordless troveranno in Mobile POS di Nexi la soluzione ideale.

In particolare, il prodotto vanta una delle batterie più durature disponibili sul mercato. Se rientri nelle categorie di cui sopra, devi assolutamente approfittarne.

Sebbene lo schermo possa essere più piccolo rispetto ai suoi predecessori, ti offre comunque un’ampia visibilità per rivedere le impostazioni e le cronologie dei pagamenti.

Inoltre, l’accredito lo riceverai in appena un giorno lavorativo e le transazioni remote vengono prontamente accettate tramite un comodo link.

Come dicevamo all’inizio, questo POS è senza canone mensile, con una commissione unica dell’1,89% su tutte le transazioni, che non viene applicata sulle transazioni fino a 10 euro. Clicca qui sotto e richiedilo subito:

Una volta ricevuto, devi soltanto scaricare l’applicazione Nexi sul tuo smartphone e collegarla via Bluetooth al dispositivo per iniziare ad accettare pagamenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.