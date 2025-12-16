Modalità vacanza ON: naviga all'estero senza Roaming e risparmia il 20% con Saily

Vacanze di Natale al caldo o comunque all’estero lontano dall’Italia? Allora risolvi subito il problema della connessione internet con Saily, l’app che ti dà una eSIM flessibile per oltre 200 destinazioni, con piani chiari e prepagati ancor prima di partire e soprattutto con uno sconto fino al 20% attivo sui piani da almeno 10GB.

Saily ti aiuterà a restare connesso a internet durante i tuoi viaggi, senza costi di roaming o complicazioni con SIM locali. L’attivazione è immediata: basta scaricare l’app, installare l’eSIM seguendo le istruzioni e selezionare il piano dati più adatto per le tue esigenze e la tua destinazione. La connessione si attiverà automaticamente al tuo arrivo a destinazione e con una sola eSIM potrai gestire più viaggi e destinazioni semplicemente ricaricando e aggiungendo nuovi piani senza doverne configurare una nuova.

Grazie alla tecnologia eSIM potrai evitare le tariffe di roaming, ricevere avvisi sull’utilizzo dati e persino scegliere tra piani globali o regionali, perfetti se non vuoi rimanere limitato a una solo paese. La connessione sarà sempre sicura, veloce e affidabile, rappresentando un’alternativa più che valida alle reti WiFi pubbliche, spesso lente e poco sicure.

Adesso, grazie alle offerte natalizie, puoi anche usufruire di sconti fino al 20% sui piani da almeno 10GB, così da poter scegliere l’offerta più adatta al tuo itinerario e al tuo budget risparmiando ulteriormente.