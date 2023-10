Modem 5G OPPO CPE T1a: SUPER sconto del 50% su Amazon

Se sei alla ricerca di una connessione internet veloce, affidabile e all’avanguardia, il modem 5G OPPO CPE T1a è la soluzione perfetta per te. Approfitta subito dello sconto incredibile del 28% su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 339,00 euro, anziché 469,00 euro.

Modem 5G OPPO CPE T1a: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Questo modem è un vero colpo d’occhio. Dotato della tecnologia 5G e 4G, offre un tasso di dati in picco in download fino a 4.07 Gbps, garantendo una navigazione ultra-veloce e senza interruzioni. Questa incredibile velocità è resa possibile dal chipset Qualcomm SDX55 e QCA6391, che assicura prestazioni ottimali in qualsiasi situazione.

Una delle caratteristiche chiave di questo modem è la sua capacità di supportare fino a 32 utenti Wi-Fi contemporaneamente. Con Wi-Fi 6 AX 1800 (574+1201 Mbps), offre una copertura wireless eccezionale e una connettività affidabile. Grazie alla tecnologia MIMO su reti cellulari (5G NSA: DL 44, UL 11; 5G SA: DL 44, UL 22; 4G LTE: DL 44, UL 11), puoi goderti una connessione stabile e senza ritardi, anche durante le attività online più intense.

La versatilità di questo modem è evidente anche nelle sue opzioni di connettività. Dispone di una porta Ethernet Gigabit WAN/LAN e una porta Ethernet Gigabit LAN, consentendoti di collegare dispositivi cablati per una connessione ultra-veloce. Inoltre, ha uno slot per schede SIM nano, garantendo che tu possa rimanere connesso ovunque tu vada.

Con le sue frequenze operative estese sia per 5G (FDD 2100(n1)/1800(n3)/2600(n7)/900(n8)/800(n20)/700(n28) MHz, TDD 2600(n38)/2500(n41)/3700(n77)/3500(n78) MHz) sia per 4G (LTE FDD: 2100(B1)/1800(B3)/2600(B7)/900(B8)/800(B20)/700(B28)/1500(B32) MHz, LTE TDD: 2600(B38)/2300(B40)/2500(B41) MHz), non dovrai più preoccuparti di perdere la connessione, indipendentemente da dove ti trovi.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta. Acquista ora il modem 5G OPPO CPE T1a su Amazon, al prezzo incredibile di soli 339,00 euro e goditi la libertà di una connessione internet affidabile e ultra-veloce. Non perdere altro tempo, questa offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.