Modem libero: il valore della libertà

Negli ultimi anni, la questione del modem libero ha assunto un ruolo di primo piano nel dibattito sulle telecomunicazioni, coinvolgendo consumatori, aziende e autorità di regolamentazione. La possibilità di scegliere liberamente il proprio modem o router per connettersi a Internet e non essere vincolati/obbligati ad utilizzare quello fornito da provider, per giunta a pagamento e con limitazioni tecniche, rappresenta un importante diritto per gli utenti che possono così optare per dispositivi più performanti e adatti alle loro esigenze.

Grazie all’introduzione della normativa sul modem libero, questa pratica è stata messa in discussione e progressivamente superata. Tra le aziende che hanno sostenuto apertamente questa battaglia fin dall’inizio c’è Ehiweb, un provider italiano che ha sempre creduto nella libertà di scelta degli utenti, offrendo soluzioni trasparenti e flessibili. In questo articolo vogliamo raccontarvi in breve come si è arrivati a questo risultato, fornendo anche il punto di vista di Ehiweb con le sue attuali soluzioni commerciali volte a garantire sempre la migliore esperienza dell’utilizzatore.

La battaglia per il modem libero

Per molti anni, diversi operatori di telecomunicazioni hanno imposto ai propri clienti l’uso esclusivo di modem forniti direttamente dall’azienda. Questo sistema, se da un lato garantiva una configurazione standardizzata e assistenza tecnica centralizzata, dall’altro penalizzava la libertà di scelta degli utenti. Infatti, chi desiderava utilizzare un modem acquistato fuori dal contratto, spesso si trovava di fronte a limitazioni tecniche o contrattuali con l’impossibilità di sostituire il dispositivo imposto dal provider.

La situazione ha iniziato a cambiare grazie all’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che nel 2018 ha emanato una delibera a favore del modem libero. Secondo questa regolamentazione, gli utenti devono avere il diritto di scegliere quale modem utilizzare per la propria connessione Internet, senza essere vincolati al dispositivo specifico imposto dall’operatore. Nello specifico, la delibera ha stabilito che gli operatori devono garantire la compatibilità della loro rete con i modem scelti dagli utenti, che non è più possibile imporre costi aggiuntivi legati all’uso del modem fornito dal provider e, infine, che i clienti devono poter avere accesso a tutte le informazioni necessarie per configurare correttamente il proprio dispositivo.

Questa decisione ha rappresentato una svolta importante nel settore delle telecomunicazioni, favorendo la concorrenza e stimolando l’innovazione tecnologica. Nonostante le iniziali resistenze da parte di alcuni operatori, il principio del modem libero è stato gradualmente confermato anche a livello europeo, rafforzando ulteriormente i diritti dei consumatori.

Ehiweb e la libertà di scelta: Il punto di vista dell’Azienda

Al contrario di molti competitor, fin dalla sua nascita, Ehiweb ha sempre sostenuto la trasparenza e la libertà di scelta per i propri clienti. L’azienda ha accolto con favore la normativa sul modem libero considerandola un passo fondamentale per garantire maggiore autonomia agli utenti e una migliore esperienza di navigazione.

A differenza di altri provider, che, come già scritto, hanno cercato di ostacolare l’implementazione della normativa, Ehiweb ha subito adottato un approccio proattivo, mettendo a disposizione dei propri clienti tutte le informazioni necessarie per configurare al meglio il proprio modem. Questo impegno si è tradotto in una serie di vantaggi concreti per gli utenti, primo fra tutti la possibilità di scegliere un dispositivo in base alle proprie esigenze, senza essere obbligati a utilizzare un modem specifico imposto dall’azienda.

Ehiweb, inoltre, non impone costi nascosti o vincoli contrattuali legati al modem fornito e garantisce un supporto tecnico avanzato per la configurazione dei modem, indipendentemente dal modello scelto dall’utente. Grazie a questa politica, Ehiweb rappresenta uno dei pochi operatori realmente impegnati nella promozione della libertà digitale che pone il cliente al centro dell’esperienza di navigazione.

I modem proposti da Ehiweb

Sebbene gli utenti abbiano la possibilità di scegliere liberamente il proprio modem, Ehiweb mette anche a disposizione una selezione di dispositivi di alta qualità per chi preferisce affidarsi a soluzioni già testate e ottimizzate per le proprie reti. Tra i modem disponibili troviamo tre modelli a marchio FRITZ!Box, precisamente il 7590 AX, il 7530 AX ed il 5690 Pro. Per chi non conoscesse questo brand, sappiate che risulta essere uno dei migliori in assoluto per quanto riguarda prestazioni, affidabilità e personalizzazione.

Non è assolutamente da trascurare che tutti i modem forniti da Ehiweb sono garantiti per 5 anni e vengono spediti gratuitamente ai clienti che scelgono di utilizzarli. Questo rappresenta un vero valore aggiunto, poiché assicura dispositivi di alta qualità senza costi nascosti o vincoli contrattuali.

Ehiweb, quindi, si è distinta nel panorama delle telecomunicazioni italiane non solo per il suo supporto a questa libertà di scelta, ma anche per l’offerta di una gamma di dispositivi performanti, capaci di garantire la migliore esperienza di navigazione possibile. Nel caso in cui vogliate ricevere maggiori informazioni a riguardo, vi basterà cliccare qui oppure nei vari link inseriti in questo articolo.

La libertà di scegliere il proprio modem rappresenta un diritto fondamentale per i consumatori e, grazie alla normativa sul modem libero, gli utenti non saranno più vincolati all’utilizzo di dispositivi imposti dagli operatori, ma potranno optare per soluzioni più avanzate e compatibili con le loro necessità.

In collaborazione con Ehiweb