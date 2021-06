Modem portatile 4G 150Mbps TP-Link in offerta

Quello che vi suggeriamo oggi, è un dispositivo indispensabile per chi studia e lavora in mobilità, ma in questo caso che si caratterizza per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando del modem portatile TP-Link M7350 4G, un piccolo hotspot dalle caratteristiche molto interessanti, acquistabile anche con Carta del Docente.

Modem portatile 4G TP-Link M7530: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto semplice, con un piccolo display centrale e due tasti fisici che permettono di navigare tra le varie voci del menù. Comoda la possibilità di visualizzare gli sms direttamente dal display dell’hotspot. Il dispositivo funziona praticamente con ogni operatore italiano (inclusi Kena, .ho, PosteMobile e CoopVoce), inserendo semplicemente la SIM dati nell’apposito slot. Naturalmente dispone della rete Wi-Fi che permette di collegare fino a 10 dispositivi con una velocità massima di trasferimento fino a 150Mbps grazie al 4G LTE Cat4. Non si tratta sicuramente di un hotspot ad elevate prestazioni, ma offre un una buona velocità e soprattutto stabilità per fruire di internet fuori casa.

La configurazione è estremamente semplice. Una volta inserita la scheda non dovremo fare altro che accedere da qualsiasi dispositivo alla pagina di amministrazione direttamente da browser. In questo modo potremo non solo configurare la rete, ma anche gestire le impostazioni del dispositivo scegliendo, ad esempio, la soglia dati dopo la quale l’hotspost dovrà interrompere la connessione. Molto interessante la possibilità di inserire una microSD fino a 32GB che permette di condividere i file con tutti i device connessi alla rete. Ottima anche la batteria rimovibile da 2000mAh che riesce a garantire fino ad 8 ore di utilizzo. Insomma, un accessorio pratico e funzionale per chi non riesce a fare a meno di internet fuori casa.

Grazie alle offerte del giorno il TP-Link M7350 è disponibile su Amazon a soli 54,99 euro con uno sconto del 21% sul prezzo di listino.