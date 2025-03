Modem router LTE: l'affare FRITZ!Box con le offerte di primavera

Segnaliamo la possibilità di risparmiare sull’acquisto di AVM FRITZ!Box 6850 LTE, il modem router LTE che abilita l’accesso a Internet ovunque, condividendolo con ogni dispositivo: computer, tablet, televisore e così via. Sul retro integra uno slot per la scheda SIM, uno per i telefoni e quattro Gigabit-LAN per le connessioni cablate. Il forte sconto è proposto per l’evento Festa delle Offerte di Primavera in corso sull’e-commerce.

L’offerta di primavera su AVM FRITZ!Box 6850 LTE

Abilita download veloci attraverso le reti 4G e 3G, integrando le funzionalità della piattaforma FRITZ!OS dedicate alla smart home, al media server, gli aggiornamenti automatici, il centralino telefonico tramite VoLTE e molto altro ancora. Supporta inoltre tutte le frequenze LTE comuni in Italia, permettendo di permette di lavorare, navigare, chattare e utilizzare streaming ovunque. Inoltre, arriva alla velocità di 1.266 Mbit/s (866 + 400 Mbit/s su due bande). Scopri di più nella descrizione completa.

Il forte sconto di oggi ti consente di acquistare il modem router FRITZ!Box 6850 LTE al prezzo finale di 136 euro (invece di 199 euro come da listino ufficiale AVM). È venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in pochi giorni se lo ordini subito.

