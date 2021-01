Modem router TP-Link a meno di 20 euro su Amazon

In un periodo in cui la connessione ad internet è ormai imprescindibile da quasi ogni attività, è fondamentale avere un buon modem. Il TP-Link TD-W8961N che vi suggeriamo oggi è una delle soluzioni dal miglior rapporto qualità/prezzo, se non si dispone di un collegamento in Fibra.

Modem router TP-Link TD-W8961N: caratteristiche tecniche

Il modem router in questione è una delle proposte più economiche del mercato, ma non per questo di pessima qualità. Come accennato non si sposa con le connessioni in Fibra, il modem infatti è compatibile con il protocollo ADSL2+. La velocità di trasferimento, tuttavia, raggiunge comunque i 300Mbps, è presente il Wi-Fi e 4 porte RJ45 per l’utilizzo come router. Il dispositivo, quindi, riesce a coprire diversi spazi di utilizzo: ottimo ad esempio come router per connettere fino a 4 dispositivi via cavo ethernet. Può anche essere un’ottima alternativa ai tradizionali extender che offrono una singola porta ethernet, aumentando così il raggio di copertura del modem principale, senza rinunciare ad un router vero e proprio per le connessioni via cavo. Allo stesso modo può essere utilizzato come AP (Access Point), generando così una seconda connessione privata, con nome e password diversi dalla rete primaria.

Si tratta quindi di un dispositivo estremamente economico, ma che non si limita ad essere un mero sostituto dei modem forniti dagli operatori. Il vantaggio risiede soprattutto nel prezzo che ammonta, grazie all’offerta di oggi, a soli 17,98 euro su Amazon con uno sconto del 18% sul prezzo di listino. Un prodotto estremamente versatile per chi ha bisogno di un buon dispositivo per casa e ufficio, senza spendere cifre astronomiche per sistemi più complessi.

