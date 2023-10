Modem Tenda N300: SUPER sconto del 23% su Amazon

Se sei alla ricerca di una soluzione affidabile per avere Internet veloce e stabile ovunque ti trovi, il router Tenda N300 è ciò che stai cercando. E oggi è ancora più conveniente, grazie allo sconto del 23% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 65,77 euro.

Modem Tenda N300: le scorte a disposizione sono limitate

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo router Tenda N300 è la sua capacità di condividere la rete dati mobile con fino a 32 dispositivi contemporaneamente, tramite una semplice scheda SIM. Con velocità di download fino a 150 Mbps e velocità di upload fino a 50 Mbps, non dovrai più preoccuparti dei buffering durante lo streaming o dei lunghi tempi di attesa per il caricamento di pagine web.

Il Tenda N300 non è solo un router 4G LTE, ma anche un dispositivo VoLTE. Basta collegare il telefono fisso alla porta RJ11 e potrai effettuare chiamate senza alcuna configurazione complicata, mentre continui a navigare in Internet senza interruzioni.

Inoltre, la potente tecnologia WLAN di questo router garantisce una copertura massima, anche attraverso pareti spesse. Grazie alla tecnologia Beamforming+, il segnale WiFi è stabile e potente, anche quando ci sono molte interferenze nella tua area.

Il Tenda N300 è anche flessibile. Con le sue porte LAN/WAN, puoi facilmente integrare dispositivi cablati nella rete o utilizzarlo come un normale router WLAN. E la configurazione è un gioco da ragazzi, grazie all’interfaccia utente intuitiva.

Non solo offre connettività veloce, ma il Tenda N300 ti offre anche il controllo completo del tuo consumo di dati. Puoi impostare limiti mensili per evitare sorprese nelle bollette e il router si disconnette automaticamente quando raggiungi il limite impostato.

Se stai cercando una soluzione Internet versatile e potente per la tua casa, ufficio o anche per viaggiare, il Tenda N300 è la scelta ideale. Affrettati e approfitta dell’offerta del 23% su Amazon oggi stesso. Non perdere l’opportunità di avere Internet veloce e affidabile, ovunque tu sia, al prezzo speciale di soli 65,77 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

