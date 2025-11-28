 Modem Wi-Fi 7 e 12 mesi Prime: la nuova Super Fibra di WindTre
Modem Wi-Fi 7 e 12 mesi Prime: la nuova Super Fibra di WindTre

Super Fibra WINDTRE offre connessione fino a 2,5 Gbps, modem Wi-Fi 7 incluso, chiamate illimitate e 12 mesi di Amazon Prime a 24,99€ al mese online.
Telecomunicazioni Tecnologia Wifi
Super Fibra è l’offerta WINDTRE pensata per chi vuole una linea stabile, veloce e semplice da gestire. Attivandola online, il costo scende a 24,99€ al meseinvece di 30,99€, con attivazione gratuita e chiamate illimitate comprese nel prezzo. La tecnologia FTTH permette di raggiungere fino a 2,5 Gigabit, una velocità adatta a streaming in 4K, smart working avanzato, gaming e gestione di più dispositivi in contemporanea. Chi è già cliente mobile può anche contare su GIGA illimitati sulle SIM associate, un vantaggio utile per chi usa spesso hotspot o lavora in mobilità.

Scopri l'offerta di WindTre

Wi-Fi 7 incluso: più copertura, più stabilità

Tra gli elementi distintivi dell’offerta c’è il modem Wi-Fi 7, già incluso nella rata mensile. Questa generazione introduce canali più ampi, minore latenza e una gestione ottimizzata del traffico per case con molti dispositivi collegati. WINDTRE dichiara una capacità fino a 256 device gestiti simultaneamente, ideale per ambienti con smart TV, pc, console, videocamere e domotica. Il modem può essere controllato dall’app dedicata e l’assistenza tecnica interviene in caso di guasto senza costi aggiuntivi. Dove il segnale mobile è debole, entra in gioco il Wi-Fi Calling, che permette di telefonare dallo smartphone usando la rete di casa.

Amazon Prime per 12 mesi incluso

L’offerta Super Fibra integra per un anno Amazon Prime, valido sia per chi attiva per la prima volta sia per chi possiede già un abbonamento. Il pacchetto comprende Prime Video, con partite della UEFA Champions League, film e serie originali, oltre a consegne rapide, Prime Gaming e Prime Reading. È un bonus rilevante per chi usa spesso i servizi Amazon o vuole sfruttare lo streaming senza ulteriori abbonamenti. Per chi desidera ampliare il pacchetto entertainment è disponibile anche l’opzione Internet + Netflix.

Modem incluso e attivazione semplice

Il costo del modem (5,99€ x 48 mesi) è già compreso nell’offerta. L’attivazione è gratuita nei comuni coperti da FTTH Open Fiber e verificabile direttamente dal tool WINDTRE. Per conoscere l’offerta completa di Super Fibra WINDTRE clicca qui.

Pubblicato il 28 nov 2025

