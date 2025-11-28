Modem Wi-Fi 7 e 12 mesi Prime: la nuova Super Fibra di WindTre

Wi-Fi 7 incluso: più copertura, più stabilità

Tra gli elementi distintivi dell’offerta c’è il modem Wi-Fi 7, già incluso nella rata mensile. Questa generazione introduce canali più ampi, minore latenza e una gestione ottimizzata del traffico per case con molti dispositivi collegati. WINDTRE dichiara una capacità fino a 256 device gestiti simultaneamente, ideale per ambienti con smart TV, pc, console, videocamere e domotica. Il modem può essere controllato dall’app dedicata e l’assistenza tecnica interviene in caso di guasto senza costi aggiuntivi. Dove il segnale mobile è debole, entra in gioco il Wi-Fi Calling, che permette di telefonare dallo smartphone usando la rete di casa.

Amazon Prime per 12 mesi incluso

L’offerta Super Fibra integra per un anno Amazon Prime, valido sia per chi attiva per la prima volta sia per chi possiede già un abbonamento. Il pacchetto comprende Prime Video, con partite della UEFA Champions League, film e serie originali, oltre a consegne rapide, Prime Gaming e Prime Reading. È un bonus rilevante per chi usa spesso i servizi Amazon o vuole sfruttare lo streaming senza ulteriori abbonamenti. Per chi desidera ampliare il pacchetto entertainment è disponibile anche l’opzione Internet + Netflix.