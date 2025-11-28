Modem Wi-Fi 7 e 12 mesi Prime: la nuova Super Fibra di WindTre

Super Fibra è l’offerta WINDTRE pensata per chi vuole una linea stabile, veloce e semplice da gestire. Attivandola online, il costo scende a 24,99€ al meseinvece di 30,99€, con attivazione gratuita e chiamate illimitate comprese nel prezzo. La tecnologia FTTH permette di raggiungere fino a 2,5 Gigabit, una velocità adatta a streaming in 4K, smart working avanzato, gaming e gestione di più dispositivi in contemporanea. Chi è già cliente mobile può anche contare su GIGA illimitati sulle SIM associate, un vantaggio utile per chi usa spesso hotspot o lavora in mobilità.
Modem incluso e attivazione semplice
Il costo del modem (5,99€ x 48 mesi) è già compreso nell’offerta. L’attivazione è gratuita nei comuni coperti da FTTH Open Fiber e verificabile direttamente dal tool WINDTRE. Per conoscere l’offerta completa di Super Fibra WINDTRE clicca qui.