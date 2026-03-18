Mondiali 2026 su YouTube: l'accordo con la FIFA

I Mondiali 2026 si guarderanno anche su YouTube. La FIFA ha stretto un accordo di “Piattaforma preferita” con YouTube, lo stesso tipo di partnership annunciata con TikTok a gennaio, che permetterà ai partner media della FIFA di trasmettere in streaming alcune partite complete sui propri canali YouTube. Per i tifosi è senz’altro una buona notizia. Per la FIFA è un modo per massimizzare il valore dei diritti televisivi. Per YouTube è un colpo gobbo!

Mondiali 2026, quali partite si potranno vedere su YouTube?

I partner media della FIFA, le emittenti che hanno acquistato i diritti di trasmissione, potranno trasmettere in streaming un numero selezionato di partite complete sui propri canali YouTube. Potranno anche trasmettere in diretta i primi 10 minuti di ogni partita, una finestra pensata come esca per attirare gli spettatori e spingerli a continuare la visione in televisione.

Oltre alle partite, i partner media avranno accesso completo al materiale video per creare contenuti personalizzati, come highlights, analisi tattiche, momenti chiave. Non è ancora chiaro quante partite saranno trasmesse integralmente su YouTube né quali emittenti parteciperanno in ciascun mercato.

La strategia della FIFA: più piattaforme, più soldi

I diritti di trasmissione sono la principale fonte di ricavo della FIFA per il torneo. Gli accordi con Tik Tok e YouTube non sostituiscono le emittenti tradizionali, semmai le potenziano. Offrire alle emittenti la possibilità di estendere la propria copertura su piattaforme streaming aumenta il valore del pacchetto di diritti che stanno acquistando.

Dove si giocano i Mondiali 2026

Il torneo si svolgerà dall’11 giugno al 19 luglio in 16 città tra Canada, Messico e Stati Uniti. Sarà il primo Mondiale a 48 squadre, un formato “extra large”, che significa più partite, più contenuti e più opportunità per le piattaforme streaming di catturare l’attenzione di un pubblico globale.

Per i tifosi che non hanno un abbonamento alla pay-TV o che vogliono seguire i Mondiali sullo smartphone durante la pausa pranzo, YouTube potrebbe diventare il punto d’accesso più comodo, anche se solo per quei 10 minuti iniziali che, se la partita è avvincente, costringeranno a cercare dove guardare il resto…