Moltiplica le porte HDMI del tuo televisore x3 con lo switch HDMI in offerta

Se le porte HDMI del televisore non ti bastano non c’è problema, abbiamo esattamente ciò che ti serve. Stiamo parlando dello Switch HDMI Amanka, una pratica soluzione per collegare ben 3 dispositivi alla medesima porta HDMI sulla TV.

Switch HDMI 3 in 1 Amanka: caratteristiche tecniche

Si tratta di un accessorio estremamente semplice: un box con 3 ingressi HDMI ed un cavo integrato. Il collegamento è molto veloce, basterà inserire il cavo dai dispositivi al box. Fatto ciò, l’ultimo passaggio è collegare il cavo integrato ad una delle porte HDMI del televisore ed il gioco è fatto. È possibile trasmettere un segnale 4K così come uno 3D, quindi è pienamente compatibile con qualsiasi decoder, lettore multimediale o console da gioco. Ottima la placcatura in oro sia degli ingressi che dell’uscita la quale garantisce un segnale stabile e di qualità.

Molto comoda la funzione automatica di commutazione, che passa automaticamente da una fonte all’altra a seconda di quale sia in utilizzo. Tuttavia, se fossero diverse le fonti attive, è possibile selezionare manualmente quella da visualizzare attraverso il pulsante posto sul box. Da non trascurare, infine, è anche la qualità del segnale audio. Lo switch supporta la maggior parte dei formati, inclusi quelli multicanale, come DTS 7.1, Dolby AC3 ed LPCM. Una soluzione decisamente pratica e soprattutto compatta per chi necessita di connettere diversi dispositivi alla TV, ma non vuole un ulteriore ingombro.

Grazie ad uno sconto del 15% lo switch è acquistabile su Amazon a soli 8,49 euro.