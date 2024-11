Monarch: Legacy of Monsters, ecco perché si sta parlando della serie Apple TV+

Una delle produzioni di maggior successo di Apple TV+ è sicuramente Monarch: Legacy of Monsters. Si tratta di una serie molto ambiziosa che segue gli eventi del film Godzilla del 2014, espandendo l’universo narrativo.

La prima stagione è stata un grande successo, sia di pubblico che di critica, e Apple ha già annunciato la realizzazione dio una seconda stagione. Proprio in questi giorni, a tal proposito, è stata pubblicata una prima immagine dal set della seconda stagione.

Quest’immagine conferma una delle ambientazioni delle nuove puntate di Monarch: Legacy of Monsters. I protagonisti saranno a Skull Island, la “casa” di King Kong per quello che potrebbe essere un nuovo crossover dopo quello cinematografico. Al momento, però, non ci sono informazioni in merito e sarà necessario attendere le prossime settimane per saperne di più.

Ricordiamo che la prima stagione di Monarch: Legacy of Monsters è disponibile su Apple TV+, accessibile di seguito anche con una prova gratuita di 7 giorni oppure di 3 mesi (per chi ha acquistato un dispositivo Apple negli ultimi 90 giorni).

Monarch: Legacy of Monsters, cosa c’è da sapere

La seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters non ha ancora una data di uscita. Gli episodi arriveranno, molto probabilmente, nel corso della seconda metà del 2025, sempre su Apple TV+.

Nel frattempo, però, è possibile recuperare la prima stagione della serie, composta da 10 episodi, tutti disponibili sulla piattaforma di streaming di Apple.

Il cast comprende Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett ed Elisa Lasowski oltre a Wyatt Russell e Kurt Russell che interpretano lo stesso personaggio ma in due epoche differenti.

La serie è stata ideata da Chris Black e Matt Fraction. Per iniziarne subito la visione è possibile seguire il link qui di sotto e accedere ad Apple TV+.

Il trailer di Monarch: Legacy of Monsters