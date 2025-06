Mondiale per club: le partite di oggi e come vederle gratis

Il mondiale per club sta per entrare nella sua fase più calda (e non solo per le temperature negli stati statunitensi), con le ultime partite di qualificazione per assegnare il passaggio agli ottavi di finale: le puoi vedere in streaming gratis su DAZN. Quelle dello stesso girone di giocano in contemporanea: oggi tocca a Auckland City-Boca Juniors e Benfica-Bayern Monaco per il gruppo C.

Guarda in streaming gratis il mondiale per club

Al momento, la classifica vede in testa i tedeschi con 6 punti, seguiti proprio dai portoghesi a 4. Con tutta probabilità saranno queste due squadre a proseguire nel torneo, considerando anche la differenza reti. Seguono gli argentini a 1 e chiudono i neozelandesi a 0.

Ti ricordiamo che puoi vedere in streaming gratis su DAZN tutte le partite del mondiale per club. Devi solo iscriverti alla piattaforma, senza alcuna spesa.

Quando giocano Inter e Juventus?

Le partite di oggi interessano anche alle italiane, per capire quali potranno essere le loro avversarie agli ottavi di finale. I nerazzurri torneranno in campo giovedì notte alle ore 3, al Lumen Field di Washington, per Inter-River Plate. Entrambe guidano il gruppo E a 4 punti, occhio ai messicani del Monterrey che seguono a 2, mentre i giapponesi Urawa Reds sono a 0, già eliminati.

Juventus-Manchester City è invece il big match in programma per giovedì alle 21, al Camping World Stadium di Orlando, in Florida. Sia i bianconeri che i Citizens sono già qualificati, ci si gioca il primo posto. Fuori dalla competizione invece i marocchini del Wydad AC e gli emiratini dell’Al-Ain, fermi a 0.

Come già anticipato, DAZN ti regala lo streaming del mondiale per club: iscriviti gratis per vedere tutte le partite. Se vuoi, puoi attivare la Premium Experience per guardarle in HDR e con audio Dolby 5.1.