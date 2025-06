Mondiale per club: come vederlo gratis e senza pubblicità

Ci siamo: sta per iniziare il mondiale per club, ufficialmente FIFA Club World Cup. Forse non lo sai, ma puoi vedere in streaming gratis tutte le partite su DAZN: devi solo registrarti alla piattaforma, senza alcuna spesa per l’abbonamento. La diretta dei match è accessibile da tutti i dispositivi, dagli schermi più piccoli di smartphone e tablet a quelli più grandi del computer e del televisore in salotto.

Guarda in streaming gratis il Mondiale per club

Ecco le prime partite del calendario. La competizione si concluderà il 13 luglio con la finalissima di New York.

Al Ahly-Inter Miami (domenica 15 giugno, ore 02:00);

Bayern Monaco-Aucland City (domenica 15 giugno, ore 18:00);

PSG-Atletico Madrid (domenica 15 giugno, ore 21:00).

Per vedere le due squadre italiane, i nerazzurri dell’Inter e i bianconeri della Juventus, sarà necessario aspettare la prossima settimana. Ecco i loro impegni per la fase a gironi.

Monterrey-Inter (mercoledì 18 giugno, ore 03:00);

Al-Ain-Juventus (giovedì 19 giugno, ore 03:00);

Inter-Urawa Reds (sabato 21 giugno, ore 21:00);

Juventus-Wydad AC (domenica 22 giugno, ore 18:00);

Inter-River Plate (giovedì 26 giugno, ore 03:00);

Juventus-Manchester City (giovedì 26 giugno, ore 21:00).

I vantaggi della Premium Experience

Oltre alla visione gratis, la piattaforma propone anche una Premium Experience con streaming in qualità HDR, audio surround Dolby 5.1, tutte le partite live, highlight estesi, replay integrali dei match, possibilità di download, concorsi sconti e contenuti esclusivi. Per ottenerla non devi far altro che attivare un piano DAZN a tua scelta.

Il mondiale per club vedrà andare in scena 63 partite in 29 giorni. È la prima edizione del torneo organizzato con questa formula.

Ricapitolando, puoi vedere in streaming gratis la FIFA Club World Cup oppure scegliere la Premium Experience per la migliore esperienza possibile. In ogni caso, il punto di riferimento per guardare la competizione è DAZN.