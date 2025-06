Mondiale per Club, stanotte il via: ecco l'offerta DAZN

L’appuntamento dell’estate calcistica sta per iniziare. Il Mondiale per Club comincerà stanotte negli Stati Uniti, con la sfida inaugurale tra gli egiziani dell’Al-Ahly e l’Inter Miami di Lionel Messi. In totale sono in programma 63 incontri, tutti trasmessi in diretta su DAZN.

Gli appassionati di calcio potranno scegliere se guardare il nuovo Mondiale per Club gratis, tramite la sottoscrizione di un account gratuito, oppure con la Premium Experience riservata agli abbonati, grazie alla quale potranno avere funzionalità extra quali assenza di pubblicità durante le partite e qualità dell’immagine in HDR.

Per l’occasione la piattaforma streaming ha inoltre lanciato una nuova promozione sul piano DAZN Standard: quello annuale è in offerta a 19,99 euro al mese per sei mesi, poi 34,99 euro al mese per i restanti sei mesi; il pass mensile invece, che non prevede alcun vincolo, è in offerta a 29,99 euro anziché 44,99 euro.

Differenze tra la modalità gratuita e la Premium Experience di DAZN

Se si sceglie di vedere il Mondiale per Club tramite la modalità gratuita, è sufficiente collegarsi alla pagina iniziale di DAZN e registrare un account gratuito. Rispetto agli abbonati, gli utenti di DAZN Free vedranno sì lo stesso numero di partite, ma con un’esperienza di visione complessiva inferiore.

Le principali differenze riguardano tre punti:

pubblicità : gli utenti con un abbonamento attivo potranno vedere le partite senza interruzioni pubblicitarie;

: gli utenti con un abbonamento attivo potranno vedere le partite senza interruzioni pubblicitarie; qualità dell’immagine : gli abbonati beneficiano del supporto HDR;

: gli abbonati beneficiano del supporto HDR; on-demand: chi ha un abbonamento DAZN può accedere alle repliche integrali delle partite, un vantaggio significativo se si considera che numerosi incontri si disputeranno quando in Italia sarà già passata la mezzanotte.

Altri punti a favore della Premium Experience sono il supporto all’audio Dolby 5.1, per un’esperienza di visione migliore a 360 gradi, gli highlights estesi, il download degli incontri e sconti dedicati (tra cui il 20% in meno sugli acquisti effettuati nello store digitale di FIFA).