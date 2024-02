Mondiali di nuoto 2024: come vederli in streaming dall'estero

I Mondiali di nuoto 2024 si stanno svolgendo a Doha, in Qatar, dal 2 al 18 febbraio. Le gare saranno trasmesse in diretta TV in chiaro su Rai Sport e in streaming su RaiPlay, la piattaforma online gratuita della Rai. Gli utenti che si trovano in questi giorni all’estero avranno però bisogno di un servizio extra per poter guardare la competizione, dal momento che i contenuti di RaiPlay fuori dall’Italia sono bloccati a causa delle restrizioni geografiche.

Per vedere dall’estero i Mondiali di nuoto di Doha in streaming occorre attivare una VPN, un servizio che permette di superare il blocco geografico imposto dai provider di rete e avere così libero accesso a tutti i contenuti di RaiPlay. La migliore per velocità di connessione e affidabilità è NordVPN, che oggi offre il piano di due anni a partire da 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro, con 3 mesi extra in regalo.

Come vedere i Mondiali di nuoto di Doha 2024 in streaming dall’estero

La visione in streaming dall’estero delle gare dei Mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Doha dal 2 al 18 febbraio 2024 richiede il download dell’app RaiPlay e l’attivazione di una VPN per aggirare le restrizioni geografiche dei provider di rete.

Come accennato nell’introduzione, per quanto riguarda la VPN ti consigliamo di affidarti a NordVPN. Tra le altre cose, è la migliore VPN per velocità di connessione, un aspetto determinante per godere di un’esperienza streaming ottimale.

Una volta attivata, ecco i passaggi successivi da seguire:

Scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove intendi guardare i Mondiali di nuoto. Accedi con le tue credenziali di accesso. Seleziona uno dei server VPN disponibili in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese e superare così le restrizioni geografiche dei fornitori di rete. Lancia l’app RaiPlay (se non la trovi sul tuo dispositivo, effettua il download gratuito dallo store delle applicazioni). Entra nella sezione Diretta e avvia quella del canale RaiSport.

Il piano di due anni di NordVPN è in offerta a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con sconti fino al 63% e 3 mesi extra di servizio in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.