Mondiali Femminili: calendario e soluzioni streaming

L’estate 2023 si accende di calcio femminile. Infatti, dal 20 luglio al 20 agosto si giocheranno i Mondiali Femminili in Nuova Zelanda. Un anno importantissimo per il mondo del calcio, fondamentalmente per due motivi. Il primo riguarda i pregiudizi che pian piano si stanno abbattendo, rendendo questo sport sempre più seguito dal pubblico di tutto il mondo. Il secondo riguarda la trasmissione in Italia, esclusiva della Rai e quindi gratuita.

In pratica, potrai seguire l’Italia Femminile in chiaro sulla Rai e in diretta streaming su Rai Play. L’unico neo rimangono le vacanze. Se ti trovi all’estero potresti avere problemi di accesso alla piattaforma a causa dei blocchi regionali imposti dal servizio. Per aggirarli in modo efficace e semplice devi affidarti a NordVPN, ora al 63% di sconto per 2 anni. Questa soluzione è una vera soluzione alle censure del web.

Infatti, grazie ai suoi server puoi cambiare posizione virtuale e così accedere a tutti i contenuti che vuoi, normalmente non accessibili dal tuo Paese o dall’area geografica in cui ti trovi. Per riuscire a vedere i Mondiali Femminili ti consigliamo perciò di installare NordVPN sul tuo dispositivo, attivarla e selezionare un server italiano. Dopodiché aprire Rai Play ed effettuare l’accesso senza problemi.

Mondiali Femminili: il calendario delle partite dal 20 luglio al 20 agosto 2023

Siamo pronti a gustarci un mese all’insegna dell’ottimo calcio con i Mondiali Femminili in Nuova Zelanda. Dal 20 luglio al 20 agosto 2023 sono in programma tutte le partite della UEFA Women’s World Cup 2023. Un evento che merita di essere seguito totalmente. Ecco il calendario degli eventi che si susseguiranno durante tutto il torneo:

20 luglio 2023

Gara inaugurale

Fase a gironi

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinale

Finale terzo e quarto posto

Finalissima

Fase a gironi dal 20 luglio al 2 agosto 2023

Vediamo ora le partite che si giocheranno in occasione della fase a gironi:

20 luglio 2023

Gruppo A: Nuova Zelanda – Norvegia (9:00)

Gruppo B: Australia – Repubblica d’Irlanda (12:00)

Gruppo B: Nigeria – Canada (4:30)

Gruppo A: Filippine – Svizzera (7:00)

Gruppo C: Spagna – Costa Rica (9:30)

Gruppo E: USA – Vietnam (3:00)

Gruppo C: Zambia – Giappone (9:00)

Gruppo D: Inghilterra – Haiti (11:30)

Gruppo D: Danimarca – Cina (14:00)

Gruppo G: Svezia – Sudafrica (7:00)

Gruppo E: Olanda – Portogallo (9:30)

Gruppo F: Francia – Giamaica (12:00)

Gruppo G: Italia-Argentina (8:00)

Gruppo H: Germania-Marocco (10:30)

Gruppo F: Brasile-Panama (13:00)

Gruppo H: Colombia – Corea del Sud (4:00)

Gruppo A: Nuova Zelanda – Filippine (7:30)

Gruppo A: Svizzera – Norvegia (10:00)

Gruppo C: Giappone – Costa Rica (7:00)

Gruppo C: Spagna – Zambia (9:30)

Gruppo B: Canada – Repubblica d’Irlanda (14:00)

Gruppo E: USA – Olanda (3:00)

Gruppo E: Portogallo – Vietnam (9:30)

Gruppo B: Australia – Nigeria (12:00)

Gruppo G: Argentina – Sudafrica (2:00)

Gruppo D: Inghilterra – Danimarca (10:30)

Gruppo D: Cina – Haiti (13:00)

Gruppo G: Svezia – Italia (9:30)

Gruppo F: Francia – Brasile (12:00)

Gruppo F: Panama – Giamaica (14:30)

Gruppo H: Corea del Sud – Marocco (6:30)

Gruppo H: Germania – Colombia (11:30)

Gruppo A: Norvegia – Filippine (9:00)

Gruppo A: Svizzera – Nuova Zelanda (9:00)

Gruppo C: Giappone – Spagna (9:00)

Gruppo C: Costa Rica – Zambia (9:00)

Gruppo B: Repubblica d’Irlanda – Nigeria (12:00)

Gruppo B: Canada – Australia (12:00)

Gruppo E: Vietnam – Olanda (9:00)

Gruppo E: Portogallo – USA (9:00)

Gruppo D: Cina – Inghilterra (13:00)

Gruppo D: Haiti – Danimarca (13:00)

Gruppo G: Argentina – Svezia (9:00)

Gruppo G: Sudafrica – Italia (9:00)

Gruppo F: Panama – Francia (12:00)

Gruppo F: Giamaica – Brasile (12:00)

Gruppo H: Marocco – Colombia (12:00)

Gruppo H: Corea del Sud – Germania (12:00)

