Mondiali in streaming su RaiPlay: la camera tattica

Siamo ormai giunti all’ultima fase dei mondiali di calcio 2022 in Qatar, quella che assegnerà il titolo. Al via domani le semifinali, con Argentina-Croazia e Francia-Marocco, poi nel weekend toccherà ai match conclusivi. Fin qui le sorprese non sono mancate. Come sempre, tutte le partite potranno essere seguite in diretta streaming gratis sulla piattaforma RaiPlay (anche dall’estero con NordVPN), oltre che in chiaro su qualsiasi televisore. Questo l’hanno ormai imparato tutti, ma in quanti sanno che, durante le gare, è possibile attivare la Camera Tattica? Vediamo di cosa si tratta, perché può risultare interessante e come abilitarla.

La camera tattica di RaiPlay per lo streaming dei mondiali

Durante la visione, è infatti possibile premere il pulsante Camere per passare tra le diverse inquadrature disponibili. Qui sotto un esempio, con uno screenshot catturato durante la visione di Marocco-Portogallo.

Il tasto porta alla schermata di seguito, dalla quale è possibile attivare la Camera Tattica, quella che permette di guardare la partita dall’alto, osservando nel dettaglio i movimenti dei calciatori in campo. In ogni momento si può passare dall’una all’altra, senza interruzioni.

Questo il risultato, una sorta di visuale a volo d’uccello che mostra gran parte del terreno di gioco, utile per analizzare il movimento corale delle due squadre.

Attraverso la Camera Tattica è possibile osservare gli schemi delle formazioni, capire come si muovono in campo e come si sviluppa la manovra durante il prosieguo della sfida. Per quanto riguarda il sonoro, è trasmesso un audio ambientale che riproduce quanto ascoltato all’interno dello stadio.

Ricordiamo gli ultimi appuntamenti con le ultime partite dei mondiali di calcio in Qatar.

Semifinale: Argentina-Croazia (martedì 13 dicembre, ore 20:00);

semifinale: Francia-Marocco (mercoledì 14 dicembre, ore 20:00);

finale 3°-4° posto (sabato 17 dicembre, ore 16:00);

finale 1°-2° posto (domenica 18 dicembre, ore 16:00).

