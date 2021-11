Mondly, accesso illimitato a corsi di lingua professionali a prezzo stracciato!

Volete studiare una lingua straniera ma non sapete da dove partire? Non volete spendere quantità esagerate di denaro in corsi dal vivo con docenti dedicati? Mondly è la piattaforma che farà al caso vostro. Nominata come “App dell’Anno” da Facebook e scelta tra le migliori app del 2017 su Google Play Store, Mondly consente di imparare fino a 41 lingue fino a livello avanzato. Solo fino al 6 dicembre 2021 potrete accedere allo sconto da 1.999,99 Euro a 89,99 Euro per l’accesso a vita a tutti i corsi.

Corsi di lingua professionali a prezzi stracciati con Mondly

Mondly è una piattaforma compatibile come app su dispositivi Android e iOS, tramite Google Play Store e App Store. Essa consente di imparare nuove lingue in maniera approfondita anche semplicemente passando 5 minuti al giorno con lezioni brevi e semplici da seguire. Nella maggior parte dei casi si tratta di circa 250 lezioni suddivise in argomenti, che comprendono anche conversazioni reali, simulate e piccoli allenamenti giornalieri.

Ciò che rende Mondly un servizio unico è non solo l’accessibilità del contenuto e la facilità nell’apprendimento, ma anche la quantità di lingue disponibili. Difatti, oltre alle più classiche inglese, francese, spagnolo e tedesco troverete anche cinese, giapponese, russo, coreano, turco, arabo, olandese, catalano, latino, greco, lingue nordiche e indiano. Ovviamente non ci si ferma qui: come abbiamo anticipato, Mondly offre ben 41 lingue differenti!

Il prezzo mensile ammonta, normalmente, a 9,99 Euro per una singola lingua. Per il Black Friday 2021, tuttavia, Mondly ha voluto esagerare con il crollo del costo della licenza a vita per accedere per sempre a tutte le lingue disponibili. Questo piano costerebbe 1.999,99 Euro, ma grazie all’offerta del 95% vi basterà spendere 89,99 Euro una tantum per ottenere tutte le 41 lingue. Il pagamento potrà essere effettuato con carte di credito, bonifico bancario, PayPal e altri strumenti ancora.