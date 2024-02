Mondly, apprendi le lingue con esperienze immersive a soli 99€

Padroneggiare una nuova lingua con Mondly è divertente, facile e veloce. Non crederai a quanto può essere semplice ed efficace; ma per confermare ciò devi procedere con l’acquisto di un abbonamento. Una speciale promozione oggi ti consente di puoi imparare fino a 41 lingue spendendo solamente 99,99 euro anzichè 1999,99 per il piano a vita!

Dunque, quale momento migliore se non questo per poter imparare il cinese, il francese, il tedesco o la tua lingua preferita? Non lasciarti sfuggire questa occasione: approfitta di questa offerta limitata che sconta il prezzo di listino del 95%.

Mondly: l’app per imparare dove e quando vuoi

Quante volte ti sarà capitato di iniziare ad imparare una nuova lingua ma il risultato non è stato quello che desideravi? Con Mondly, invece, sarai soddisfatto perchè offre metodi innovativi ed immersivi che si differenziano dunque dall’apprendimento tradizionale. Non a caso, è stato progettato per essere uno strumento adatto a tutti. Inoltre, grazie alla sua versatilità e all’ottimo rapporto qualità/prezzo padroneggiare una nuova lingua diventa divertente, facile, veloce ed economico.

Il metodo di insegnamento adottato da Mondly è del tutto innovativo perchè consente di apprendere in modo rapido e semplice: a differenza della maggior parte delle app progettate per imparare una nuova lingua partendo dall’inglese, Mondly ti consente di imparare dalla tua lingua madre; ecco perchè le lingue disponibili sono ben 41.

Tuttavia, la possibilità di poter ascoltare madrelingua e la focalizzazione su frasi di uso comune consentono di formare frasi e a prendere parte a conversazioni in pochi minuti ma anche di migliorare memorizzazione e pronuncia.

Se non vedi l’ora di imparare una lingua diversa dalla tua non ti resta che approfittare della promozione che taglia il costo dell’abbonamento a vita del 95%.

