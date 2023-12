Mondly: gamification e tecnologie avanzate per l'apprendimento delle lingue

Premiata come App dell’Anno da Facebook e come Migliore nuova app da Apple, Mondly è un’applicazione per l’apprendimento delle lingue che offre un’esperienza di apprendimento innovativa e accessibile. Quest’app combina esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per rendere l’apprendimento più semplice e divertente.

Le lezioni di Mondly sono giornaliere e veloci pensate per poter essere svolte in qualsiasi momento, mentre si va al lavoro, nelle pause, in un aereo o a casa. L’app è disponibile sia per smartphone che per PC e offre una leaderboard e statistiche che permettono di visualizzare la velocità dei progressi.

Accessibilità

Utilizzando strategie di gamification e tecnologie avanzate per l’apprendimento delle lingue, Mondly permette di imparare nuove lingue in modo divertente ed efficace. I corsi sono progettati per essere facili ed efficaci, accessibili in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo.

Ampia gamma di opzioni

Mondly collabora con madrelingua professionisti e offre più di 1000 combinazioni linguistiche per permettere l’apprendimento a partire dalla lingua madre dell’utente. Include 50 argomenti per preparare agli scenari più comuni, 36 costruttori di vocabolario per un apprendimento rapido delle parole, 41 conversazioni reali per migliorare la fluidità e funzioni grammaticali con tabelle di coniugazione​​.

Tecnologia all’avanguardia

Mondly si distingue anche per l’impiego di tecnologie all’avanguardia: esperti di livello mondiale hanno collaborato con tecnologie premiate per creare Mondly, Mondly Kids, Mondly AR e Mondly VR, offrendo esperienze di apprendimento innovative che trascendono i tradizionali metodi di insegnamento delle lingue.

L’app offre un Chatbot dotato di riconoscimento vocale di prim’ordine e corsi esclusivi in Realtà Aumentata per consentire esercitazioni in conversazioni reali.

Mondly for Business

Mondly by Pearson for Business, infine, è la soluzione di Mondly per l’apprendimento delle lingue dedicata alle aziende, evidenziando l’attenzione della piattaforma non solo per l’apprendimento individuale, ma anche per le esigenze formative aziendali​.

Per conoscere l’offerta completa di Mondly clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.