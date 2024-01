Mondly: impara fino a 41 lingue con l'offerta migliore di sempre

L’offerta per il nuovo anno di Mondly è ancora disponibile per pochi giorni. A soli 89,99 euro è possibile sottoscrivere il piano a vita, che consente di ottenere l’accesso illimitato ai corsi dell’app numero uno per l’apprendimento delle lingue straniere, con l’opportunità di imparare fino a 41 lingue.

Dallo spagnolo al giapponese, dal francese al cinese, dal tedesco al coreano, dal finlandese al turco, oltre naturalmente all’inglese: sono tantissime le possibilità che il piano a vita di Mondly concede agli utenti che scelgono di aderire alla super promo lanciata per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Accesso a vita di Mondly in sconto del 96% sul sito ufficiale

App dell’anno secondo Facebook e riconoscimenti prestigiosi tra i media, con Forbes che loda l’approccio pratico all’apprendimento delle lingue (tanto da suggerirne l’adozione su larga scala), mentre Bloomberg arriva a sottolineare come sia “la cosa più vicina all’apprendimento in un’aula scolastica”: non è difficile capire il motivo per cui Mondly sia considerata da molti come l’app di riferimento in questo settore.

Alla base della rivoluzione portata da Mondly vi sono oltre 1000 combinazioni di lingue, utili per imparare una nuova lingua partendo da quella madre, 41 conversazioni reali, in modo da acquisire via via sempre più padronanza, oltre a 50 argomenti per preparare ogni studente ad affrontare le situazioni più comuni e lezioni giornaliere rapide per garantire un miglioramento costante.

Ti rinnoviamo l’invito ad approfittare dell’offerta del nuovo anno di Mondly, che consente di accedere al piano a vita a soli 89,99 euro anziché 1.999,99 euro, con la possibilità di imparare fino a 41 nuove lingue straniere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.