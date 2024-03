Mondly: impara lo spagnolo con la realtà virtuale

Lo spagnolo è tra le lingue più diffuse al mondo ed è parlata in moltissime nazioni tra cui Messico, Spagna, Colombia, Argentina e Perù. Per chi desidera ampliare i propri orizzonti imparando questa lingua, Mondly offre un’app pratica per imparare lo spagnolo attraverso lezioni giornaliere semplici, esercizi divertenti e conversazioni reali.

Mondly si presenta come un leader nell’innovazione nell’apprendimento delle lingue, offrendo un’esperienza utente coinvolgente e diversificata. Che si tratti di apprendere per hobby, lavoro o per arricchire la propria cultura personale, Mondly offre una soluzione adatta a chiunque e con prezzi accessibili.

Caratteristiche dell’app Mondly

L’app si distingue per la sua versatilità, offrendo oltre 1000 combinazioni di lingue per imparare a partire dalla propria lingua madre. Con 50 argomenti diversi, gli utenti possono prepararsi a situazioni comuni, mentre i 36 costruttori di vocabolari e 41 conversazioni reali mirano a sviluppare rapidamente la padronanza della lingua. Inoltre, funzioni grammaticali avanzate e tabelle di coniugazione sono pensate per accelerare i progressi degli utenti.

Mondly offre un approccio pratico e immersivo all’apprendimento delle lingue. Oltre alla sua app principale, ha sviluppato diversi strumenti per adattarsi per differenti fasce di età e interessi:

Mondly Kids : Progettata specificamente per i bambini, questa app trasforma l’apprendimento in un gioco divertente e coinvolgente.

: Progettata specificamente per i bambini, questa app trasforma l’apprendimento in un gioco divertente e coinvolgente. Mondly AR : Utilizza la Realtà Aumentata per offrire un’esperienza d’apprendimento ancora più immersiva.

: Utilizza la Realtà Aumentata per offrire un’esperienza d’apprendimento ancora più immersiva. Mondly VR : Combina la tecnologia VR per un apprendimento delle lingue all’avanguardia, direttamente dal comfort di casa.

: Combina la tecnologia VR per un apprendimento delle lingue all’avanguardia, direttamente dal comfort di casa. Mondly by Pearson for Business: Un software aziendale che punta a migliorare le competenze linguistiche dei dipendenti, aumentando la produttività e la collaborazione interna.

Tariffe

Mondly è disponibile con tre diverse soluzioni in abbonamento: 9,99 € al mese per una lingua; 47,99 € all’anno per un impegno annuale, e un’offerta esclusiva di 89,99 € per l’accesso a vita a tutte le 41 lingue.

Per conoscere l’offerta completa di Mondly clicca qui.